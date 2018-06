Frage: Herr Geißendörfer, sind Gläubige die neue Randgruppe, die man in die Gesellschaft integrieren muss?

Hans W. Geißendörfer: Wie kommen Sie darauf?

Frage: Die ARD, für die Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter Hana die Serie Lindenstraße produzieren, macht extra eine Themenwoche unter dem Titel: "Woran glaubst du?"

Geißendörfer: Ich finde das prima. Es ist ein Anstoß, über das christliche Leben in unserem Land nachzudenken. Die meisten Menschen in meiner Umwelt – meine Kollegen und Geschäftspartner – sprechen fast nie über ihren Glauben. Das heißt aber nicht, dass sie keine religiöse Bindung haben. Diese ist nur nach außen unsichtbar.

Frage: Haben Sie deshalb Ihre Zuschauer über dieses Thema abstimmen lassen? In der kommenden Folge der Lindenstraße will sich die 13-jährige Antonia plötzlich zur Konfirmation anmelden. Die Zuschauer konnten wählen, wie die Eltern reagieren sollen. Die Antwort A lautet, sie sollen die Tochter unterstützen: "Christliche Werte sind wichtig. Auf dem Christentum beruht unsere Kultur." Antwort B dagegen dringt auf Vermittlung eines kritischen Umgangs mit Religion, da diese "in aller Welt zu Konflikten führt". Antwort C besagt, dass die Eltern Antonia nicht so ernst nehmen sollen: "Schließlich steckt sie mitten in der Pubertät."

Geißendörfer: Wir waren neugierig. Wir wollten wissen, wie unser Publikum zur Religion steht, welche Werte es vertritt.

Frage: Und was ist dabei herausgekommen?

Geißendörfer: 63 Prozent der Zuschauer haben die Antwort A gewählt, 31 Prozent die Antwort B und 6 Prozent die Antwort C. Offenbar finden noch immer viele Menschen, dass die Religion ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur ist.

Frage: Hat Sie das überrascht?

Geißendörfer: Ja, sehr. Ich habe mehr Gleichgültigkeit erwartet. Es ist erstaunlich.

Frage: In der Lindenstraße geht es oft um soziale, grüne Themen. Vielleicht sprechen Sie das typische Kirchentagspublikum an.

Geißendörfer: Das glaube ich nicht. Unsere Zuschauer sind Durchschnittsmenschen.

Frage: Ist die Lindenstraße eine moderne Form der Predigt?

Geißendörfer: Ja mei. Jeder, der etwas von sich gibt, will etwas aussagen. Egal, ob er Pfarrer ist oder Regisseur. Ich will die Leute aber nicht belehren. Ich will ihnen ein Beispiel geben, wie das Leben sein könnte. Eine gute Scheidungsgeschichte spiegelt vorbildhaft, wie man sich bei einer Scheidung benimmt – oder nicht benimmt. Medienforscher haben herausgefunden, dass Verhaltensstrukturen über erzählerisches Fernsehen erlernt werden.

Frage: Was ist denn Ihre Botschaft?

Geißendörfer: Wenn Sie so wollen, treibt mich der Glaube an das Gute an. Ich bin ein alter 68er.

Hans W. Geißendörfer geboren 1941, ist Erfinder der Serie Lindenstraße, die seit 1985 jeden Sonntag in der ARD zu sehen ist und die er seit Anfang 2015 gemeinsam mit seiner Tochter Hana produziert. Mit der Serie beteiligen sie sich an der ARD-Themenwoche Woran glaubst du? (11.–17. Juni): Die Folge Nachspiel läuft am 11. Juni um 18.50 Uhr in der ARD.

Frage: Sie haben sich früher oft mit der Kirche angelegt. Etwa, als die "Lindenstraße" 1986 als erste Fernsehsendung ein homosexuelles Paar gezeigt hat.

Geißendörfer: Die katholische Kirche hat dafür gesorgt, dass sich die Homosexuellen in der Lindenstraße nicht küssen durften. Wir haben dann einfach gezeigt, wie der eine dem anderen die große Zehe lutscht. Da war was los!

Frage: Haben Sie sich über das Kussverbot geärgert?

Geißendörfer: Nein, gefreut! Es wäre viel schlimmer gewesen, wenn es keine Reaktion gegeben hätte.

Frage: Sollten die Kirchen sich wieder mehr aufregen?

Geißendörfer: Es ist schön, wenn mal einer schimpft. Denn nur so kann man sich verändern. Wenn Sie keinen Dialog, keine Kritik haben, dümpeln Sie herum.

Frage: Wird das Thema Glaube bald öfter in der "Lindenstraße" vorkommen? Jetzt, wo Sie wissen, dass sich Ihr Publikum dafür interessiert?

Geißendörfer: In den anliegenden Storys kaum. Aber wir haben in den vergangenen 31 Jahren sehr widersprüchliche Geschichten erzählt, die mit Gott und Religion zu tun haben. Wir haben etwa einen Priester gehabt, eine junge, interessante Figur.

Frage: Warum haben Sie ihn dann rausgeschrieben, wenn er so interessant war?