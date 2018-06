Alle drei Jahre wird Theater der Welt, das größte deutsche Bühnenfestival, in einer anderen Stadt gefeiert. Der Effekt des einst von Ivan Nagel ersonnenen Spektakels ist ein doppelter: Erstens sieht eine Stadt unbekannte Spiele aus entlegenen Winkeln der Welt, zweitens erleben die Gastgeber im Gewimmel des Festivals die eigene Heimat als unbekannte Größe. Denn es ist Brauch, dass auch Viertel bespielt werden, die man bisher nicht als bühnentauglich wahrnahm. In diesem Jahr findet das Fest – noch bis zum 11. Juni – in Hamburg statt, vor allem dort, wo die Stadt sich gerade ein neues Zentrum zulegt: im Hafen.

Am östlichen Rand der HafenCity liegt auf der Halbinsel Baakenhöft ein riesiger Speicher, der einst der Lagerung von Kakao gedient hat – Rückstände dieses Genussmittels scheinen, wenn man das Gebäude betritt, noch immer in der Luft zu schweben. Das Stück, das hier zur Eröffnung gespielt wurde, war wie eine riesige Pforte, durch die dann nichts Wesentliches hindurchfuhr. Der samoaische Theatermacher Lemi Ponifasio, ein Star des internationalen Festivalbetriebs, wandelt in seiner Produktion Die Gabe der Kinder John Cages Regel zum Umgang mit Zeit ein wenig ab. Wenn etwas nach zwei Minuten langweilig ist, so hatte Cage empfohlen, dann mach es vier Minuten lang; wenn es immer noch langweilig ist, mach es acht Minuten lang; wenn es dann noch langweilig ist, mach es 16 Minuten lang. Ponifasio hat folgende Strategie verfolgt: Wenn dir auf einer 200 Quadratmeter großen Bühne nichts einfällt, so verdopple die Fläche. Wenn dir immer noch nichts einfällt, dann nimm einfach die größte Bühne, die du kriegen kannst. Wir sehen, wie Hunderte Menschen die Halle, welche die Dimensionen eines Truppenübungsplatzes besitzt, im Tempo eines Trauerzuges betreten, sie überschütten den Boden mit Wasser, sie lauschen Gesängen, die großteils vom Tonband kommen, sie bücken sich zu den entstandenen Pfützen nieder und befeuchten ihre Gesichter.

Abgesehen von einer Stimmung der Erwartung, wie man sie aus amerikanischen Science-Fiction-Filmen kennt, bevor das Raumschiff mit den friedlichen Außerirdischen am Himmel auftaucht, hat Die Gabe der Kinder wenig zu bieten: Brave Erdenbürger, großteils ehrenamtlich andächtige Hamburger, stehen mit hängenden Armen, damit sie, falls sie plötzlich nach oben gesogen werden sollten, unfallfrei durch die Raumschiffschleuse passen.

Die katalanische Theatergruppe La Fura dels Baus inszenierte in der Elbphilharmonie Jpseph Haydns "Schöpfung" © Festival Thater der Welt/Claudia Höhne

Wo dieses Stück wie die plumpe Skizze eines Zuschauerüberwältigungsversuches wirkt, da zeigt uns ein anderes Großereignis des Festivals ein Übermaß an Perfektion: La Fura dels Baus, die einstmals unbändige, nach dem Schwefel der Hölle riechende katalanische Performancetheatergruppe, hat mit dem Insula Orchestra Joseph Haydns Schöpfung auf die Bühne der Elbphilharmonie gebracht und dem Oratorium ein Korsett aus Licht- und Menschenmasseneffekten angefertigt, worin die Komposition alle Mühe hat, mehr zu sein als besonders gut gealterter content. Die Schöpfungsgeschichte wird eitel mit der Flüchtlingskatastrophe "kurzgeschlossen", denn wo ein Paradies entsteht, da ist die Vertreibung schon beschlossen. Ein strenges ästhetisches Regiment regelt die Zuschauerwahrnehmung bis zum siebten Schöpfungstag, und gnade der Menschheit, wenn in dieser jungen Welt erst der Alltag einkehrt – man möchte sie gleich wieder einreißen.

Das ist ein Wunsch, der, natürlich nur im Rahmen der Kunst, ein paar Hundert Meter nördlich der Elbphilharmonie, im Thalia Theater, flugs in Erfüllung geht. Das Thalia, welches neben dem Kulturzentrum Kampnagel Hauptorganisator des Festivals ist, hat eine eigene Premiere im Programm platziert, die ebenfalls ins Große zielt: Die Weber. Zwei gesellschaftliche Ebenen werden übereinandergebaut (Bühne: Márton Ágh). Unten ist eine Kleiderfabrik, in der unter elenden Bedingungen (betäubender Lärm, Hitze, Qualm) Hosen genäht werden. Darüber ragt eine herrschaftliche Jeans-Boutique, neudeutsch: Concept-Store, im Las-Vegas-Stil empor, worin im Schatten falscher Marmorsäulen die unten angefertigten Waren für Wucherpreise verkauft werden.

Das Spiel ist übertitelt mit schlesischem Dialekt, denn zugrunde liegt Gerhart Hauptmanns naturalistisches Drama über den schlesischen Weberaufstand des Jahres 1844. Kornél Mundruczó versetzt es in eine mutmaßlich nahe Zukunft: Im vergangenen spiegelt sich der kommende Aufstand.

Gebannt betrachtet man die Bühne. Ein wenig erinnert ihr Bau an Nestroys Posse Zu ebener Erde und erster Stock. Unten, in der Fabrik, herrscht ein stummes Zusammenspiel grimmiger Erwachsener und eilfertiger Kinder, und stets spürt man die Drohung der Alten gegen die Jungen: Wenn du nicht spurst, setzt es Hiebe. Sie waschen im selben Bottich erst die senile Mutter, dann den toten Familienhund, das Hundle, das dann, seines Felles beraubt, in die Pfanne geschlagen und von der Familie mit vom Hungerwahn geweiteten Augen vertilgt wird. Oben dagegen herrscht Dekadenz: Die Reichen (wir!) sind vom Luxus ausgezehrte Monster. Wohin mit ihrem Gold? Auf keinen Fall werden sie es dem Pöbel überlassen. Also stopfen sie sich die Barren in den Anus.