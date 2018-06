Bushido treffen. Den wichtigsten deutschen Rapper der letzten 20 Jahre. Den Mann, der alle gegen sich aufgebracht hat: die Politiker, die Frauenverbände, die Schwulen. Fahrt nach Berlin-Reinickendorf. Die Gegend besteht aus Autowerkstätten, Spielcasinos und Satellitenschüsseln. Treffpunkt: eine Tankstelle. Er ist schon vor den Reportern da. Schwarzes Shirt mit stilisiertem Totenkopf, Designer-Jogginghose, sein berüchtigter Salafistenbart ist auf Boss-Model-Kürze gestutzt. Das Studio ist ganz in der Nähe, Marke Jungs-WG, vollgestopft mit Technik. Es gibt für jeden ein Evian-Fläschchen gegen den Durst. Dann Platz nehmen, Bushido am Mischpult, die Reporter links und rechts. Das neue Album heißt "Black Friday", vier Songs kannte man schon, aber jetzt, als die Beats tonnenschwer durch den Raum marschieren, weiß man: amtliches Werk. Material für den Hip-Hop-Kanon.

DIE ZEIT: Sie haben ein neues Feindbild: den Hipster. Zitate aus dem ersten Song Ihres neuen Albums: "Wir stürmen maskiert deine Veganer-WG", "Ich hoffe, du erstickst an deiner Club-Mate".

Bushido: Die Gegend am Kottbusser Damm hieß früher Klein Istanbul. Wenn ich heute da sitze, sind neun von zehn Leuten Hipster, und einer ist Junkie.

ZEIT: Was ist das Problem?

Bushido: Ich sitze am Kottbusser Damm und bestell mir meinen Köfte. Ein Laden, den ich seit 20 Jahren kenne. Und dann werde ich schief angesehen von so einem Typen, der gerade aus Baden-Württemberg nach Berlin gezogen ist. Das sind Leute, die gammeln den ganzen Tag auf irgendwelchen Kreuzberger Dächern herum und bewundern die Skyline.

ZEIT: Sie klingen wie ein Konservativer Mitte der sechziger Jahre. Die haben auch gesagt: Diese Jugend ist schlampig angezogen und schaut auch noch auf die hart arbeitende Bevölkerung herab.

Bushido: Genauso komme ich mir vor. Man kann dem auch nicht entgehen. Früher oder später wirst du so wie deine Eltern, so wie du nie sein wolltest.

ZEIT: Die Kunstfigur Bushido und den Normalbürger Anis Ferchichi, diese Rollenaufteilung kriegen viele nicht zusammen. Wir auch nicht.

Bushido: Es gibt keine Rolle. Das bin alles ich: der Typ, der diese harte Musik macht, und der, der morgens die Kinder in die Kita fährt. Alles derselbe.

ZEIT: Sie sind also auch der, und wir zitieren jetzt, der die Mütter der anderen "auf der Yoga-Matte fickt"?

Bushido: Nicht mehr.

ZEIT: Können Sie verstehen, dass manche Reporter sagen, wir interviewen Gangsta-Rapper nicht? Man bespricht ein Album negativ, und anschließend steht der Künstler mit Gefolge wütend vor der Tür.

Bushido: Und stand schon mal Bushido vor der Haustür?

ZEIT: – –.

Bushido: Also.

ZEIT: Sie haben doch selbst in einem Song erklärt: "Du musst auch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft." Da fragt man sich schon: Wer ist eigentlich für Bushido zuständig? Das Feuilleton oder das Investigativressort?

Bushido: Wer zuständig ist für Bushido? Ich.

ZEIT: Niemand, der Sie interviewt, kann die Enthüllungen des sterns ignorieren, dass Sie engen Kontakt zu Akteuren des organisierten Verbrechens haben sollen.

Bushido: Warum machen Sie sich nicht einfach frei von diesen Vorurteilen und treffen mich erst mal?

ZEIT: Dieses Gespräch ist doch nicht voraussetzungslos. Sie sind der wichtigste Rapper Deutschlands, mit einer immensen Story im Schlepptau, mit Skandalen, mit einem extrem streitbaren Werk. Natürlich sind Sie zu uns höflich und gastfreundlich. Und sicher kann man Sie auch zu einem Kindergeburtstag einladen oder zu einem Ball.

Bushido: Was könnte man mit Bushido nicht machen?

ZEIT: Übers organisierte Verbrechen reden?

Bushido: Wir können über alles reden. Aber hier geht es doch um Vorurteile, die nicht meinen Beruf als Rapper betreffen, hier geht es um mich, ganz persönlich. Wenn ihr scheiße zu mir seid, bin ich auch scheiße zu euch. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ist mir egal, wo ihr herkommt oder wer ihr seid.

War das gerade eine Drohung? Er spielt den Song "CCNDNA" an. CCN steht für "Carlo Cokxxx Nutten", eines seiner legendären Alben. Es geht also um die DNA, die Grundlagen des "Carlo Cokxxx Nutten"-Stils, wimmernde Streicher, die Snare hechelt asthmatisch an gegen den Beat. "Eure Fans / in den Neunzigern Geborene / denken jetzt, ihr seid die Schöpfer der Historie", heißt es in Richtung der Konkurrenz. So wertkonservativ ist Bushido also schon, ein Verwalter des eigenen Klassikerstatus. Man nickt beeindruckt mit dem Kopf. Trotzdem: Zeit für einen Tonartwechsel.

ZEIT: Es heißt, viele Rap-Künstler zahlten Schutzgeld. Stimmt das?

Bushido: Es gibt zwei Arten von Schutzgeld. Das unfreiwillige, bei dem man bezahlt, weil man gezwungen wird. Und das freiwillige, weil man sich viele Feinde erarbeitet hat und Leute braucht, die einem den Rücken freihalten. Beide Formen treffen auf meine und Arafats Beziehung nicht zu.