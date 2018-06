Nun also doch: Hamburg wird zur demokratiefreien Zone! Das verkündeten am Freitag die Organisatoren der geplanten großen G20-Abschlussdemo. Zuvor hatten Polizei und Innenbehörde mitgeteilt, dass während des Gipfels in Teilen der Innenstadt Demonstrationen verboten seien werden – obwohl Justizsenator Till Steffen (Grüne) solch eine Verbotszone vor wenigen Wochen noch ausgeschlossen hatte. Wird Hamburg während des Gipfels nun also eine demokratiefreie Zone?

Konkret heißt es in der sogenannten Allgemeinverfügung der Polizei: Von Freitagmorgen um 6 Uhr bis Samstagnachmittag um 17 Uhr dürfen in einem Korridor nördlich der Willy-Brandt- und der Ludwig-Erhardt-Straße bis zum Flughafen keine Demos stattfinden. Der Bereich umfasst große Teile der Innenstadt, die Messehallen, die Sternschanze, St. Georg und die Gebiete um die Alster. Auch ein Protestcamp im Stadtpark wäre betroffen. Am Freitagabend von 16 bis 24 Uhr wird die Verbotszone nach Süden erweitert und umfasst dann auch die HafenCity.

Auf 66 Seiten begründet die Behörde ihre Entscheidung. Am Gipfel nähmen 6.000 Delegierte teil, darunter 42 besonders gefährdete Personen. Die Teilnehmer würden sich in Dutzenden Kolonnen mit bis zu 60 Fahrzeugen zwischen Flughafen, Messe und Hotel bewegen. Aus Sicherheitsgründen würden die Routen dabei erst direkt vor der Fahrt festgelegt. Würden die Kolonnen von Demos oder Blockaden gestoppt, stiege die Gefahr sowohl für die Staatschefs als auch für die Demonstranten und unbeteiligte Dritte. Ausführlich zitiert die Polizei in ihrer Begründung Ankündigungen militanter linker Gruppen, den Gipfel blockieren zu wollen. Bis zu 8.000 gewaltbereite Linke würden erwartet, diese könnten jederzeit friedliche Demos nutzen, um Blockaden zu errichten.

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sagt, die Verbotszone sei die Maßnahme mit den geringsten Einschränkungen für die Hamburger. Sämtliche Straßen, aber auch Geschäfte, Wohnungen und anderen Einrichtungen blieben frei zugänglich. Hätte man die Demo-Verbotszone nicht erlassen, hätte man einzelne Strecken komplett abriegeln müssen.

Aber ist eine Verbotszone nicht trotzdem undemokratisch?

Bisher sind in der Zeit rund um den Gipfel 25 Demonstrationen angemeldet. Mit fast allen habe man schon Lösungen gefunden, sagte Innensenator Andy Grote (SPD). Entweder fänden sie außerhalb der Kernzeit des Gipfels statt, wie die Großdemo am Rathaus eine Woche vor dem Gipfel. Oder sie würden um die Verbotszone herumgeführt, wie die Abschlussdemo am Samstag zum Millerntorplatz. Es werde zahlreiche Veranstaltungen in Sicht- und Hörweite der Staatschefs geben, betonte Grote.

Warum dann die Verfügung? Zur Rechtssicherheit, sagt Grote. Auf Basis der bisherigen Einigungen habe man Regeln erlassen, die nun für Demos gelten, die kurzfristig angemeldet werden. Damit sei auch die Klärung vor Gericht möglich. Das streben nun beispielsweise die Organisatoren der G20-Abschlussdemo an – obwohl sie mit der Stadt über ihre Route weitgehend einig sind.