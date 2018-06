Ich habe ein Geheimnis. Und wie das bei Geheimnissen so ist, teile ich es ungern mit Fremden. Nicht dass es mir peinlich wäre. Was ich in meiner Jugend getan habe, tat ich aus Überzeugung und Neigung, nicht für Geld oder die Karriere. Ich habe bloß die Rechtfertigungen satt, die von mir verlangt werden, die abschätzigen Blicke meiner zumeist männlichen Kollegen und das Sekundenschweigen, wenn es mir nach dem dritten After-Work-Bier doch herausrutscht: Ja, ich bin ein Mann, und ich habe Gender Studies studiert.

Dabei kann ich das Schweigen der Kollegen sogar verstehen. Was wird nicht alles über Gender geschrieben: Ein Wahnsinn sei das, die nach Faschismus und Kommunismus letztverbliebene Ideologie. "Hokuspokus" auf Staatskosten, giftet Alexander Kissler vom Cicero, eine "Luftbuchung" und Pseudoreligion, die das Mannsein zu einer "gesellschaftlichen Konstruktion" stilisiere. Eine "Antiwissenschaft", schreibt ZEIT-Kolumnist Harald Martenstein, die "nichts herausfinden, sondern mit aller Kraft etwas widerlegen will".

Wir Gender-Apologeten, so der wiederholte Vorwurf, würden unsere Existenzberechtigung einzig daraus beziehen, dem Menschen einzureden, dass er sein eigener Gott sei und als solcher selbst entscheiden müsse, ob er Männlein oder Weiblein sein wolle. Der heterosexuelle Normalzustand, unterstellt man, sei uns ein Graus. Deshalb wollten wir Ehe und Familie zerstören und die Menschen dazu bringen, dass sie in polyamoren Wohngemeinschaften glücklich werden, nach unserer Fasson.

Da sitze ich dann also nach meinem Geständnis in der Kneipe, halte mich an meinem Bier fest und erkläre meinen Kollegen, was Gender wirklich ist. Und wie ich als glücklich (und mit einer Frau) verheirateter Mann, der gern zum Fußball geht, CDU wählt und eher FAZ als taz liest, dieses vermeintliche Geschlechter-Gedöns studieren konnte. Das tun zu müssen, nach einem langen Tag, ist kein Spaß – und eine lange Geschichte ist es außerdem.

Die kurze Version lautet: Ich wurde gefragt. Eine Dozentin mit Pagenschnitt und handtellergroßem Ohrring sprach mich damals an, als ich Soziologie-Student war und außer guten Noten vor allem einen schnellen Abschluss wollte. "Wollen Sie nicht mal in meinem Seminar vorbeikommen?", fragte die Dozentin. "Wir brauchen Männer ... wie Sie." Es ist also wahr, dachte ich. Die Universität ist keine reine Massenabfertigung. Es gibt akademische Schutzzonen, wo man in Studenten mehr sieht als Matrikelnummern. Das musste ich mir anschauen.

Als ich ein paar Tage später das Gender-Studies-Seminar betrat, fragte ich mich, ob die anderen Männer gerade rauchen waren. Ich war allein und blieb es mit zwei Dutzend Frauen. Warum ich das erwähne? Weil die meisten Texte, die die "Gender-Ideologie" verdammen, von Männern verfasst wurden, die nie ein Gender-Studies-Seminar von innen gesehen haben dürften. Umso lauter verbreiten sie sich darüber, wie es bei uns so zugehe. Mit welchen Spinnereien wir Steuergelder verplemperten.

Damals im Seminar lernte ich streiten. Das war eine neue Erfahrung. In anderen Studienfächern wurde nicht gestritten. Da leierten Professoren Daten herunter, die ihnen egal zu sein schienen. Da malten Studenten schweigend in ihren Ringbüchern, ließen sich von Langeweile und Vergeblichkeit betäuben, um erst nach 15 bis 20 Semestern zu erwachen.

Als exotischer Vogel im Gender-Studies-Seminar, zwischen Frauen, die sich häufig darüber zankten, ob die Homo-Ehe spießig oder überfällig sei, das Binnen-I peinlich oder die Superwaffe im Kampf gegen das patriarchale Sprachdiktat, hatte ich zum ersten Mal an der Uni das Gefühl: Hier werden große Fragen gestellt. In welcher Welt leben wir? Wichtiger: In welcher wollen wir leben? Und am wichtigsten: Was hat das mit Geschlecht zu tun?

Zum Glück fiel mir das Verstehen der Theorie leicht. Es gibt Sex, erfuhr ich. Mit Sex bezeichnen Sozialwissenschaftler das biologische Geschlecht. Und es gibt Gender. Damit sind die Erwartungen, Konventionen und Rollenzuschreibungen gemeint, die mit dem biologischen Geschlecht in einer Gesellschaft verbunden sind. Sex ist das, was ins Auge fällt, aber Gender bestimmt, wie wir leben. Es erklärt, warum Frauen in der Euro-Zone im Schnitt 16 Prozent weniger Stundenlohn verdienen als Männer. Oder warum Führung in vielen Unternehmen nach wie vor Sache von grauhaarigen Anzugträgern mit Sportwagen ist, weshalb man als potenzielle Führungsfrau, wie mir die Managerin eines Pharmaunternehmens einmal erzählte, ebenfalls Sportwagen fahren und bei jedem dreckigen Witz des Chefs mitlachen muss.

Auf subtile Art wird Macht auf die Managerin ausgeübt. Den Männern, die mitlachen, geht es gar nicht so viel besser. Vielleicht finden sie den Witz des Chefs ja auch blöd. Aber das dürfen sie nicht zeigen. Indem sie die Frau zum Opfer machen, beugen sie sich selber einer bestimmten Vorstellung von Männlichkeit. So alltäglich ist dieser Zwang, dass wir ihn meist als naturgegeben ansehen.