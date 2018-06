Wie lange eigentlich glaubt der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland noch am eigentlichen Problem vorbeireden zu können? Unter der hoffnungsvollen Überschrift Wir Muslime müssen den Extremismus entlarven stellte Aiman Mazyek Anfang der Woche in der FAZ zunächst einmal klar, dass "wir Muslime" schon ausreichend Gesicht gegen den Terrorismus zeigten, um dann eine von dessen angeblichen Hauptursachen zu benennen, "nämlich den Krieg und die Kriegstreiberei". Die schändliche Ideologie, so Mazyek, die hinter dem muslimischen Extremismus stehe, müsse als das demaskiert werden, was sie sei: "areligiöser Nihilismus". Nur werde tragischerweise ebenjenes spalterische Denken durch "antimuslimischen Rassismus" gestärkt, der gerade "salonfähig" werde.

Kurz gefasst: Am islamistischen Terrorismus ist der Westen schuld, mit Religion hat er nichts zu tun, und wer etwas anderes behauptet, ist ein Rassist. Das ist nicht nur intellektuell dürftig. Einer der prominentesten Vertreter des Islams in Deutschland zeigt damit leider, dass er Teil jenes Reformstaus innerhalb des Islams ist, der einen wesentlichen Anteil an der leichten politischen Entflammbarkeit der Religion hat.

Der Islamismus, also die Idee, dass der Islam eine alternative Weltordnung sowohl zum Kapitalismus wie auch zum Sozialismus bietet, ist älter als die gegenwärtige "Kriegstreiberei", die Mazyek dem Westen ankreidet. Und was soll mit diesem Schwurbelbegriff eigentlich alles gemeint sein? Auch die Befreiung der Afghanen von der Terrorherrschaft der Taliban und die Vertreibung des IS aus Rakka und Mossul?

Dabei weiß der Deutschsyrer Mazyek sehr wohl um die unscharfe Grenze, die bisweilen zwischen Gottesfurcht und Freiheitsverachtung verläuft. Er selbst hat sich früher darüber empört, dass in ganz normalen Moscheen die Bücher etwa von Sayyid Qutb auslagen, dem geistigen Vater der Muslimbrüder. Qutb verurteilte die westlich-demokratische Lebensweise schon in den 1950er Jahren als dekadent und irregeleitet und erhob den Koran zum Kodex der besten aller Zivilisationen. Aus dieser Doktrin, aus der verheerenden Verbindung zwischen individuellem Glauben und autoritär-missionarischem Anspruch, speist sich die Gedankenwelt von Extremisten bis heute.

Es geht deshalb nicht darum, dass Muslime sich bei jeder Gelegenheit von Terroristen irgendwo auf der Welt distanzieren müssten. Es geht darum, dass auch moderate Muslime viel früher, in ihren Wohnzimmern und ihren Moscheen, scharf differenzieren müssen zwischen göttlicher und weltlicher Ordnung, damit der Islam für junge Leute erst gar keine Rutschbahn ins antiwestliche Denken wird oder in den Wahn vom "Krieg gegen uns". Diese Selbsterforschung nach Anknüpfungspunkten für Extremismus im Mainstream-Islam ist überfällig.

Diese Gesellschaft befragt sich ständig über den Beitrag, den die Kriege im Mittleren Osten zur Radikalisierung von Muslimen in Manchester oder Berlin leisten. Sie befragt sich auch ständig darüber, was die Diskriminierung von Migranten anrichtet. Zu Recht. Warum darf sie sich dann nicht auch darüber befragen, welchen Anteil der Islam am Islamismus hat?

Einige liberale Muslime tun es ja längst. Die Berliner Anwältin Seyran Ateş gründet gerade mit Gleichgesinnten eine Moschee, in der auch Frauen predigen dürfen (auf Deutsch), Nikab- und Burka-Trägerinnen aber unerwünscht sind wegen des politischen Charakters dieser Verhüllung. Sie wolle, sagt Ateş, "unsere Religion nicht den Rückständigen überlassen". Man wünscht ihr Glück – und dass die Drohungen, die ihr von weniger aufgeklärter Seite entgegenschlagen, nicht in die Tat umgesetzt werden.

Nach Ansicht von Aiman Mazyek müsste Ateş mit solchen Urteilen wohl ins Lager des "antimuslimischen Rassismus" gehören – was den Widersinn seiner Wortwahl zeigt.

Muss man wirklich klarstellen, dass es kein Rassismus ist, den Islam zu kritisieren, weil eine Religion keine Rasse ist? An seiner Rasse kann man nichts verändern, an seiner Religion schon. Vielleicht ist es ja dieser Gedanke, der konservativen Lobbyisten wie Aiman Mazyek Angst macht. Mit dieser Haltung wird sein Verband hoffentlich alsbald der Marginalrat der Muslime.