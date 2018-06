Nichts fürchten Lehrer so sehr wie Eltern. Denn Eltern sind unberechenbar. Die einen wollen, dass Schule all das geradebiegt, was sie selbst vermasselt haben. Die anderen, dass man ihrem sensiblen Kind nicht zu nah kommt – und erst recht nicht mit schlechten Noten. Eltern, das sind die, denen man es nie recht machen kann. So weit das Klischee.

Die Forschung ist weniger eindeutig. Das Unternehmen Jako-o, bekannt für Kinderartikel jeder Art, hat bereits zum vierten Mal eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, was Eltern wirklich über Schule und Lehrer denken. 2000 Mütter und Väter hat man in ganz Deutschland befragt, mit unterschiedlichem Bildungsniveau und Einkommen. Die Studie erscheint in wenigen Tagen und liegt der ZEIT exklusiv vor. Was selbst die Wissenschaftler verblüfft: "Eltern geben Schule und Lehrern ein gutes Zeugnis", sagt Klaus-Jürgen Tillmann, emeritierter Professor für Schulpädagogik von der Universität Bielefeld, der die Studie geleitet hat. Selbst bei den größten Streitthemen herrscht Gelassenheit: Inklusion und Flüchtlinge? Bringen Eltern nicht aus der Fassung. Die Mehrheit ist der Meinung, dass der gemeinsame Unterricht mit behinderten Kindern "den verschiedenen Lernvoraussetzungen Rechnung trägt".

Lehrer sind oft anderer Meinung. "Und das hat seine Berechtigung", sagt Tillmann. Lehrer fühlten sich für die Kinder mit Förderbedarf oft nicht adäquat ausgebildet und reagierten schnell überfordert. Die Eltern dagegen wissen nur, was ihnen ihre Kinder aus dem Unterricht erzählen. Und das ist offensichtlich mehr Gutes als Schlechtes. Auch Flüchtlingskinder, so meint die Mehrheit der Eltern, würden den Schulbetrieb nicht einschränken. Sie sind dafür, dass Flüchtlingskinder schnell in Regelklassen integriert und dafür zusätzliche Lehrer eingestellt werden. Klingt logisch, denn davon profitieren schließlich alle. Stellenweise hören sich die Ergebnisse so an, als habe die Fragen, die per Telefon gestellt wurden, ein zerstreuter Vater nach Feierabend beantwortet. "Schule? Läuft ganz gut. Soviel ich weiß."

Womit Mütter und Väter mittlerweile ebenfalls viel zufriedener sind, ist die Aufgabenverteilung zwischen Elternhaus und Schule. Zwar sagen immer noch rund die Hälfte der Befragten, dass sie vieles leisten müssten, was Aufgabe der Schule sei. Bei der ersten Befragung meinten das aber noch 13 Prozent mehr. "Weniger belastet fühlen sich vor allem diejenigen, deren Kind auf eine Ganztagsschule geht", sagt Tillmann. Obwohl diese Schulform alles andere als perfekt läuft. Eltern wünschen sich mehr "individuelle Förderung und Hausaufgabenbetreuung". Und immerhin noch 28 Prozent von ihnen geben an, dass sie sich "fast immer" oder "häufig" überfordert fühlen. Die Frage ist nur: wovon? Denn wenn es darum geht, wie sie ihren Kindern helfen, erreicht die höchste Zustimmung die Aussage "Ich sorge dafür, dass mein Kind in Ruhe seine Schulaufgaben machen kann". 60 Prozent sind zu Hause, wenn ihr Kind aus der Schule kommt. Auch das zählt schon als "Unterstützungsleistung". Nach dem Lesen der Studie hat man jedenfalls eines gelernt: Eltern sind sehr viel netter als ihr Ruf. Zumindest am Telefon.