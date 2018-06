Die Nachrichten klangen alarmierend: "Facharbeiter in Not" meldete Anfang vergangener Woche Spiegel Online, "Weniger Jobs für Mittelschicht", warnte die Stuttgarter Zeitung, und die Frankfurter Rundschau schrieb: "Es gibt immer weniger Jobs für Menschen mit einem mittleren Qualifikationsniveau." Ein internationaler Trend sei auch in Deutschland zu beobachten: Zwar entstünden viele Arbeitsplätze für Top-Fachkräfte und für Geringqualifzierte, aber die Mitte dazwischen breche weg. Der deutsche Arbeitsmarkt, so die Botschaft, wachse nur noch an seinen Rändern.

Stimmt das?

Auslöser für die Schlagzeilen war eine Studie der Industrieländerorganisation OECD. Danach ging zwischen 1995 und 2015 in allen Industrieländern der Anteil der Jobs zurück, die eine mittlere Qualifikation erfordern. In Deutschland schrumpfte er um 8,2 Prozentpunkte. Zugleich wuchs der Anteil der Stellen für Hochqualifizierte um 4,7 und der für Hilfskräfte um 3,4 Prozentpunkte. Auf der einen Seite werden also etwa mehr Ingenieure, Informatiker und andere Hochschulabsolventen gebraucht, auf der anderen Seite Menschen, die Kaffee kochen, Zimmer putzen oder sonstige einfache Dienste verrichten. Dazwischen gibt es immer weniger Erwerbschancen. Die Arbeitsmärkte, heißt es in der OECD-Studie, tendierten zu einer Polarisierung.

Nach Erscheinen der Studie meldeten sich schnell Kritiker zu Wort. "Es gibt keine Krise bei Facharbeitern", schrieb Holger Schäfer vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft auf Twitter. Die These von der Polarisierung treffe auf Deutschland nicht zu. Sie sei zudem gefährlich, denn sie suggeriere, eine mittlere Ausbildung sei wertlos. Das stimme nicht.

Der Arbeitsmarktexperte verweist auf zahlreiche Statistiken, die zeigen: Der Anteil der Beschäftigten ohne Ausbildung geht in Deutschland zurück, während der Anteil mit mittlerer oder höherer Qualifikation stagniert oder wächst. Das spricht eher für einen Trend zur Höherqualifizierung, wie ihn Experten seit Langem beschreiben. Aber eine Polarisierung, bei der die Mitte schrumpft, ist in diesen Daten nicht zu erkennen.

Wie passt das zu der OECD-Studie? Eine Möglichkeit wäre, dass es zwar viele mittelqualifizierte Arbeitnehmer gibt, sie aber häufiger Jobs besetzen, für die sie gar keine Qualifikation brauchten. Das gab es schon früher, jeder kennt das Beispiel des studierten Taxifahrers. Belege dafür, dass dieses Phänomen zugenommen hat, fehlen aber.

Eine andere Erklärung ist, dass die OECD-Daten gar nicht so eine dramatische Entwicklung belegen, wie es die Schlagzeilen suggerieren. In der Studie werden nur die Zahlen von 1995 und 2015 verglichen. Dabei entsteht der Eindruck, es gebe "immer weniger" Jobs für die Mitte. Doch die auf Anfrage zur Verfügung gestellten Jahresdaten zeigen eine andere Entwicklung. Danach schrumpfte die Zahl der mittleren Jobs in Deutschland nur bis 2004. Danach nicht mehr. Heute gibt es sogar wieder eine halbe Million mehr dieser Stellen als 2004. Dass "Facharbeiter in Not" geraten, weil es "immer weniger" Jobs für sie gibt, beschreibt also einen Trend, der über ein Jahrzehnt zurückliegt.

Zudem klammerten die OECD-Experten große Segmente des Arbeitsmarktes aus. Weil sie eigentlich den Einfluss von Technik und Handel studieren wollten, berücksichtigten sie zum Beispiel die sozialen Berufe nicht. Auf Nachfrage der ZEIT rechneten sie einmal mit allen Branchen. Der im Vergleich zu 1995 festgestellte Rückgang in der Mitte fällt dann etwas kleiner aus, der Zuwachs oben größer, und am unteren Ende ist nur noch eine minimale Veränderung erkennbar. Anhand dieser Zahlen könnte man sagen: Es gibt vor allem eine Tendenz zu höherwertigen Jobs. Soweit in der Mitte tatsächlich Stellen verloren gingen, wanderten sie nach oben ab und nicht nach unten.

Gepsaltene Gesellschaft Zahl der Arbeitsplätze, die eine hohe, mittlere oder niedrige Qualifikation erfordern (ohne soziale Berufe) Quelle: OECD © ZEIT-GRAFIK

Das könne man so sehen, sagt Andrea Salvatori, einer der Autoren der Studie, gegenüber der ZEIT. "Die OECD behauptet auch nicht, dass der festgestellte Trend etwas Negatives ist", betont der Experte. "Für viele Menschen bedeutet er wahrscheinlich eine positive Entwicklung." Um das sicher sagen zu können, fehlten aber Untersuchungen zu den individuellen Erwerbsverläufen.

Was man an den OECD-Zahlen wirklich ablesen kann, ist aus einem weiteren Grund unklar. Der internationale Schlüssel, nach denen die Qualifikationsgruppen gebildet wurden, entspricht nicht immer hiesigen Vorstellungen. So könnte man erwarten, dass zusätzliche Sozialarbeiter, Krankenpfleger, Polizisten und Feuerwehrleute die Mitte stärken. Nach dem verwendeten Schlüssel vergrößern sie jedoch die Ränder. Sozialarbeiter und Krankenpfleger gehören danach zu den Hochqualifizierten, Polizisten und Feuerwehrleute zu den Geringqualifizierten. Ist diese Einteilung sinnvoll? Es hieße jedenfalls, dass zur unteren Gruppe auch sozial gut abgesicherte Beamte mit ordentlicher Ausbildung gehören. Das macht die Interpretation schwierig.

OECD-Experte Salvatori hält am Begriff der Polarisierung fest, weil die Mitte im Langfristvergleich schlechter abschneide als die Ränder. Andere Experten finden den Begriff irreführend. "Für Deutschland ist das Bild der Polarisierung nicht treffend", meint etwa Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. "Der Trend zur Höherqualifizierung ist eindeutig." Das zeige auch die Arbeitslosenstatistik. Nur zwei Prozent der Akademiker seien arbeitslos und nur etwas über vier Prozent aller Menschen mit Berufsausbildung. Bei denjenigen ohne Abschluss seien es dagegen über 20 Prozent.

Über den richtigen Begriff – Polarisierung oder Höherqualifizierung – lässt sich lange streiten. Dass es in Deutschland "immer weniger" Jobs für die Mitte gibt und deshalb "Facharbeiter in Not" geraten, zeigen die OECD-Zahlen aber nicht.