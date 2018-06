Read the English version of this article here

Zuweilen hinterlassen große Staatsmänner ein politisches Lebenswerk, das mit unlösbaren Rätseln belastet ist, an denen ihre Nachfolger verzweifeln. So war es beispielsweise bei Otto von Bismarck. 1870 hatte er die Franzosen zu einem Krieg provoziert, um das Deutsche Reich zu einen. Elsass-Lothringen, dessen Bevölkerung sich französisch fühlte, nahm er sich dann als Kriegsbeute, was das deutsch-französische Verhältnis auf lange Zeit unheilbar vergiftete.

Genau dort, am Ort Bismarckschen Versagens, in Straßburg, wird Helmut Kohl nun mit einer Trauerfeier geehrt. Auch er hat seinen Nachfolgern einige Aufgaben hinterlassen, die nur schwer zu bewältigen sind: durch die übereilte und unvollständige Einführung des Euro zum Beispiel. Oder durch die Abschaffung der europäischen Grenzen im Inneren, ohne die Folgen für die Sicherheit ernsthaft zu bedenken. Und auch Kohl äußerte sich, wie schon Bismarck, zu Lebzeiten despektierlich über die unter den Folgen seiner Fehler ächzenden Nachfolger, besonders aber über seine Nachfolgerin. Sie mache "sein Europa" kaputt, soll Kohl einmal über Merkel geklagt haben.

Und doch, durch eine schier unglaubliche Laune des Schicksals, passiert gerade ein kleines europäisches Wunder, das den Tod des großen Europäers einschließt, die deutsch-französische Freundschaft belebt und Angela Merkel eine ungeheure Chance gibt, Geschichte zu schreiben und zu inszenieren.

Dieses Wunder trägt die Überschrift: Staatsbegräbnis ohne Staat. Helmut Kohl hatte offenbar den Wunsch, dass die Trauer um ihn zu einem europäischen Ereignis wird statt nur zu einem deutschen; dass dieses in Frankreich stattfinden solle, ausgerichtet von der EU. Die ist vom Namen und von der Verfassung her bekanntlich gar kein Staat, doch verleiht sie sich nun einfach – jenseits aller Juristerei – diesen Status, sie maßt sich an, Staat zu sein, und wird es damit zumindest für einen Tag, für Kohls Tag, der so einen visionären Zug bekommt.

In Verdun, auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs, hatte Kohl vor mehr als 30 Jahren die Hand von François Mitterrand ergriffen. Nun, da er tot ist, schafft er noch einmal eine große Geste. Der Sarg des deutschen Kanzlers wird in Frankreich stehen, im weiten Rund des Europaparlaments in Straßburg. Anschließend wird er auf dem Rhein nach Speyer gebracht. Man mag das kitschig finden, aufdringlich oder pathetisch. Vor allem ist es eine politische Demonstration.

Der Kanzler ist tot, es lebe Europa.

Manche behaupten nun, der rachsüchtige Kohl habe mit seinem letzten Wunsch und Willen der Bundesregierung, den – aus seiner Sicht – schlechten Erben seiner Politik, eins auswischen wollen. Das mag sein, es würde Helmut Kohl einmal mehr zum Teil jener Kraft machen, die oft das Böse will und doch das Gute schafft. Denn immerhin bietet dieser Staatsakt ohne Staat der Europäischen Union die Chance, sich vor aller Welt zu zeigen, ihre politische Stärke und relative Einigkeit zu demonstrieren und damit einen europäischen Moment zu schaffen.

Selbstverständlich ist das nicht, der letzte vergleichbare Versuch liegt fünf Jahre zurück. Mitten in der Euro-Krise war die EU überraschend mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Nun saßen die Regierungschefs der Mitgliedsstaaten im festlich geschmückten Rathaus von Oslo nebeneinander, doch rechte Freude wollte nicht aufkommen. Martin Schulz, damals noch Präsident des Europaparlaments, fühlte sich gar an die Buddenbrooks erinnert: Die erste Generation gründet, die zweite erhält, die dritte verspielt das Erbe. Nicht nur Schulz wähnte die EU kurz vor dem Zerfall.