Wie war’s gemeint, gedacht, gesagt? Wer das subterrestrische Büchlein Finis Germania aus dem Nachlass des 2016 verstorbenen Geschichtsprofessors Rolf Peter Sieferle verteidigen will, muss schon besondere apologetische Kräfte entfalten. Deshalb waren wir sehr gespannt, wie uns Sieferles völkisches Geraune und seine antisemitischen Suggestionen, unnötigerweise ans Tageslicht gebracht, wohl plausibel gemacht werden.

Der Sieferle-Exeget und Spiegel-Kollege Johannes Saltzwedel, der das in einem rechtsrandigen Verlag erschienene Obscurpusculum auf die Sachbuch-Empfehlungsliste von NDR und Süddeutscher Zeitung putschte, hat sich tapfer darum bemüht. Saltzwedel, dessen gehaltvolle Spiegel-Kritiken zu Neueinspielungen barocker Kleinmeister wir im Übrigen sehr schätzen, verteidigt, ja preist den Exlinken Sieferle als einen "final Erbitterten".

Ein wundervolles Wort. Denn es geht ja hier nicht nur um das Horst-Mahler-Syndrom, um linke Konvertiten, die von Maos Heloten zu völkischen Zeloten werden. Nein, finale Erbitterung inspirierte selbst bedeutendste Autoren immer wieder zu herrischer Höchstleistung. Man denke nur an Botho Strauß’ Anschwellenden Bocksgesang oder Akif Pirincçis Umvolkung (im selben Verlag wie Sieferle erschienen) oder Thilo Sarrazins Deutschland schafft sich ab.

Finale Erbitterung. Ein wundervolles, ein präzises Wort. Nichts trifft die Stimmung besser. Es ist die Stimmung, die das AfD-Milieu umgibt. Wir sehen sie vor uns, diese Akademiker für Deutschland, wie sie da schneidig weißhaarig am Jägerzaun ihres Vorstadtanwesens stehen, 4.000 oder 5.000 Euro Pension, Kombi und Cabrio im Carport, und sich ihrer finalen Erbitterung hingeben. Wie sie in ihren 250 Quadratmetern Altbau vor der Bücherwand sitzen (Ernst-Jünger-Gesamtausgabe in knirschendem Sattelleder), bei einer Flasche Chapeauclaque du Pape, und finster entschlossen sind, einen Richter Schill zu wählen oder eine Beatrix von Storch, Herzogin von Oldenburg, die bereits den Schießbefehl erteilt hat.

Finale Erbitterung. Sie umgibt wie ein schwarzer Dampf unser akademisches Hass-Bürgertum. Erbitterung gegen alles: gegen Europa, gegen die Globalisierung, gegen die Parteien, die Kirchen, gegen "diese Frauen", gegen die Flüchtlinge, gegen die ganze politische Korrektheit und – darf man ja nicht sagen! – gegen "die Juden" (Sieferle), die uns den "Mythos Auschwitz" (Sieferle) oktroyiert haben, sowieso.

Woher kommt das? Wer therapiert das, bevor es Amok schreibt?

Oder sind das falsche Fragen?

Denn schließlich könnte es auch sein, dass sie ein ganz angenehmes Lebensgefühl ist, diese finale Erbitterung. Ein vitaler, stimulierender Kitzel, der einem im finalen Alter neue, viagrane Kicks und scharfe vibrations gibt. Der einen belebt, erfrischt, dem Stahlbad gleich.Finis Germaniae? Nein: GermaniA! Wenn auch der Rücken sich krümmt und das Knie arthritisch quietscht, wir bleiben ungebeugt.