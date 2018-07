Bruno Bonnell küsst und küsst, einen Gast nach dem anderen. Es ist Wahlabend, vergangenen Sonntag in der "Brasserie du Théâtre" in Villeurbanne, östlich von Lyon. Gerade wurden die Ergebnisse verkündet: 60 Prozent für Bonnell. Er wird als Abgeordneter in die Nationalversammlung einziehen. Seine Wahlkampfhelfer, viele von ihnen jung und chic gekleidet, applaudieren. Das Traditionscafé zwischen dem Theater und dem Rathaus der Industriestadt Villeurbanne hat schon viele Wahlpartys erlebt, aber noch keine wie diese: kein Champagner, kein Pathos, kein Pomp. Trotz all der obligatorischen Wangenküsse begeht Bonnell seinen Wahlsieg knapp und geschäftlich. Nicht mal ein Glas zum Anstoßen nimmt er in die Hand. In Frankreich ist so etwas Kulturbruch. Seine Vorgänger hätten mindestens die Marseillaise angestimmt – oder die Internationale.

Bonnell ist Unternehmer, er hat einen der größten Videospielehersteller der Welt aufgebaut und mehrere Robotik-Firmen gegründet. Er ist ein Bekannter von Bill Gates. Seit er 2016 beschloss, sich für En Marche zu engagieren, die Partei des neu gewählten Staatspräsidenten Emmanuel Macron, zählt Bonnell zu den wichtigsten Wirtschaftsmännern des Landes. Kein anderer Unternehmer stand Macron im Wahlkampf so nah. Und keiner verkörpert so sehr wie Bonnell die Hoffnung auf das, was viele Franzosen wollen und wovor sich zugleich viele fürchten: einen wirtschaftlichen Neustart für das Land.

Für die Linken ist Bonnell der ideale Gegner: Ein Kapitalist. Eine Hassfigur

In seinem Wahlkreis Villeurbanne, einer Arbeiterstadt, ist Bonnell gegen eine prominente Sozialistin angetreten und hat trotzdem gewonnen. Die Wahlen, sagt er, seien eine "historische Wende". Zum ersten Mal habe mit Macron ein Politiker die Macht erobert, der nicht mehr mit den Codes des Industriezeitalters regieren will, sondern mit den Codes der digitalen Revolution. "Wir wollen mehr Technologie, mehr Globalisierung", sagt er. "Und wir wollen den Mythos widerlegen, dass dadurch die Arbeitslosigkeit steigt."

Um 23 Uhr ist die Wahlparty vorbei. Bonnell muss am nächsten Morgen früh zum Zug nach Paris. "Frankreich wartet auf uns", sagt er zum Nachtgruß.

Als Macron noch Wirtschaftsminister war, war Bonnell sein Berater. Das Wirtschaftsprogramm, mit dem Macron in den Wahlkampf zog, hat Bonnell bis ins Detail mitformuliert: das neue Arbeitsgesetz etwa, das es Unternehmern erleichtern soll, Mitarbeiter einzustellen und zu entlassen. Oder das neue Hilfsprogramm, das Arbeitslosen eine bessere Ausbildung ermöglichen soll. "Wir nehmen den Sozialpartnern ihre 30 Milliarden Euro für die unnütze bisherige Berufsbildung weg und investieren sie in echte Bildung, in Bildung für das digitale Zeitalter", sagt Bonnell. Als hätte er das Geld schon in der Tasche. Aber Bonnell ist optimistisch. Vor drei Jahren, sagt er, habe es in Frankreich nur vier Berufs- und Hochschulen mit Robotik-Schwerpunkt gegeben, heute seien es schon hundert. Für den damaligen Wirtschaftsminister Macron war Bonnell der Roboterbeauftragte – und für jene Hochschulen zuständig.

Drei Tage vor dem Wahlabend sitzt Bonnell in der Maske für eine Fernsehdebatte im großen Theatersaal von Villeurbanne. Aus Paris ist die Starmoderatorin Ruth Elkrief gekommen, die ihm beim Schminken zuschaut. Elkrief kennt die Pariser Politik seit Jahrzehnten. Bonnell dagegen ist ein völliger Neuling. Er verheimlicht das nicht: "Meine Freunde haben gesagt: Bruno, du machst die größte Dummheit deines Lebens!" Er erzählt das Elkrief nicht ohne Koketterie. Viele seiner Unternehmerkollegen hätten ihm abgeraten, in die Politik zu gehen. Die Moderatorin lächelt nur ihr landesweit berühmtes Lächeln. Dann beschwert sich Bonnell über die Vorwürfe, gegen die er sich wehren muss. Die Zeitungen schreiben, er besitze zwei Firmen im US-amerikanischen Bundestaat Delaware, einem Steuerparadies. Und sie zitieren die Anwälte seiner Exfrau, die ihm vorwirft, er zahle zu wenig Unterhalt. Elkrief ist eine routinierte Fernsehfrau, sie könnte Bonnell jetzt vor laufender Kamera fertigmachen. Aber sie will etwas anderes: den erfolgreichen Unternehmertypen. "Mal sehen", sagt sie nur. Vielleicht hat sie auch das richtige Gespür. Delaware ist nicht Panama. Und Scheidungsanwälte sind oft keine sicheren Quellen. Einen ehemaligen Global Player als Politiker aber – das kann sie ihrem Millionenpublikum selten bieten.

Reif für Reformen Reif für Reformen Frankreichs Wirtschaft wächst im Vergleich zu der anderer EU-Staaten eher schwach, holt aber auf: 2016 lag das Wachstum bei 1,2 Prozent, 2018 soll es auf 1,7 Prozent steigen. In Umfragen vom Mai dieses Jahres zeigten sich Frankreichs Unternehmer so optimistisch wie seit sechs Jahren nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit, die lange bei gut zehn Prozent lag, ist erstmals wieder einstellig (9,6 Prozent). Dauerproblem ist die Jugendarbeitslosigkeit: Jeder Fünfte unter 25 Jahren findet keinen Job. Liberale Ökonomen machen dafür auch den vergleichsweise hohen Mindestlohn (9,76 Euro pro Stunde) und den starken Kündigungsschutz verantwortlich. Den will Präsident Macron lockern: Die bei Entlassungen fälligen Abfindungen sollen gedeckelt werden. Arbeitszeit und Gehalt sollen stärker in den einzelnen Betrieben verhandelt werden – gegen den Willen der Gewerkschaften , die um ihren Einfluss fürchten.

Bonnell ist ein Symbol geworden für die auch von den Medien herbeigesehnte Ära Macron, für das digitale Zeitalter, in dem Unternehmer als Heilsbringer auftreten statt als böse Kapitalisten. Bonnell gefällt sich in dieser Rolle. Aber er spürt, dass sie ihn überfordern könnte.

Bonnell ist 58 Jahre alt. Früher war er mal Europas König der Videospiele. 1983 gründete er die Computerspielfirma Infogrames. Wer in den achtziger und neunziger Jahren die auch in Deutschland beliebten Spiele mit Lucky Luke oder Asterix startete, bekam stets zu lesen: "Bruno Bonnell presents". Anfangs schrieb Bonnell die Software noch selbst. Im Jahr 2000 dann war Infogrames der drittgrößte Spieleentwickler der Welt. Parallel dazu baute Bonnell die Firma Infonie auf, einen der ersten Internetanbieter für Privatkunden in Frankreich. In all den Jahren, sagt Bonnell, habe er die Probleme, über die viele Franzosen klagen, nie gesehen: die Zweifel an der Grande Nation, das schrumpfende Selbstbewusstsein. "Seit ich die Informatik entdeckt habe, lebe ich in der Zukunft."