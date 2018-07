Der Gipfel rückt näher, und natürlich ist man skeptisch, was das Personal dieses Treffens angeht. Trump, Putin, Erdoğan, alles Leute, deren politische Haltung fragwürdig, wenn nicht bedenklich ist.

Aber man wird deshalb weder Steine werfen noch faules Obst, und man wird auch nicht bei eBay einen Enterhaken bestellen. Die linksradikale Gruppierung Roter Aufbau Hamburg hat den Enterhaken zu ihrem Symbol gemacht, in entsprechenden Videos ziehen Vermummte damit durch die Gassen.

Enterhaken. Geht’s noch?

Eine Requisite braucht man aber, gerade für den friedlichen zivilgesellschaftlichen Protest. Ein verbindendes Element, das bleibt, wenn der G20-Trubel vorbei ist. Es gibt dieses Utensil: die Zahnbürste.

Dieses kleine, von Kindern gehasste, von Erwachsenen meistens hingenommene Ding, das ist das Instrument, mit dem man als zivilisierter aufgeklärter Bürger seinen Unmut zum Ausdruck bringen kann. Gut sichtbar, sehr deutlich, ohne in die Falle der blindwütigen Agitation zu tappen.

Man geht zu Budni und kauft sich ein schönes Ensemble an Zahnbürsten, am besten in Hart, ist ja für den Protest. Wenn man möchte, kann man mit der Farbe sogar einen Hinweis geben, was die parteiliche Neigung angeht. Es gibt Zahnbürsten in Gelb, Blau, Rot und Grün (richtig dunkel/schwarz werden die meisten erst später).

Die Zahnbürste als Protestsymbol? Das ist, kein Scherz, die Lösung für ein ästhetisches, mediales, vor allem aber für ein ideologisches Problem.

Ursprünglich stammt die Idee von NoG20, einer linksradikalen, interventionistischen Hamburger Gruppierung. Interventionistisch heißt in diesem Fall, man will das System "eingreifend" verändern, auch wenn das sogenannte System die rechtsstaatlichen und ökonomischen Grundlagen bereithält, auf deren Basis man es dann ablehnt. Konkret heißt das: Sitzblockaden, sich in den Weg stellen, rumbrüllen.

NoG20 sind Gandhi mit einem Schuss Wehrsportgruppe, und sie haben die Zahnbürste zum offiziellen Requisit erklärt. Eigentlich ist das als Zitat gedacht, ein Verweis auf die Klobürste, die 2009 zum Protestsymbol gegen die Gefahrengebiete wurde. Hamburger Polizisten hatten damals in der Schanze einen jungen Mann gefilzt und ihm das Utensil aus dem Rucksack gezogen. Ein Foto der Szene verbreitete sich im Netz – das prägende Bild für den friedlichen Widerstand gegen die Sicherheitspolitik des Senats war gefunden.

Die Zahnbürste ist für NoG20 lediglich das Gerät, das man notwendigerweise mit sich führt, sollte man beim Krawallmachen verhaftet werden und eine Nacht in der Zelle verbringen müssen. Ein sarkastischer Hinweis: Hey, Staatsmacht, wir sind für alles gewappnet, auch für den Rechtsbruch.

Aber das ist gar nicht die eigentliche, die höhere Bedeutung der Zahnbürste. Die aggressiven G20-Gegner haben ihre eigene Idee falsch verstanden, und das ist ein Glücksfall. Denn mit der Zahnbürste kommt man auch als Trump-kritischer, aber manierlicher, als Erdoğan-befremdeter, aber zurückhaltender, als Putin-misstrauischer, aber höflicher Bürger zu einem stimmigen Protestsymbol.