1. Ich bin mit Bulut am Galataturm verabredet, in einem normalerweise sehr touristischen, zurzeit aber sehr touristenfreien Viertel. Auch im Flugzeug saßen ausschließlich Türken. Der Große Basar ist menschenleer, und vor der Hagia Sophia oder der Blauen Moschee stehen keine Menschenschlangen.

Während ich auf Bulut warte, der sich verspätet, höre ich dem Gebetsruf zu. Bulut ist ein jugendlicher, durchtrainierter Mann, der auf die dreißig zugeht und ein so ausgefeiltes Englisch spricht, dass ich manchmal Mühe habe, ihn zu verstehen. Wenn ich ihn frage, woher er diese Kenntnisse habe, antwortet er: von Filmen und Videospielen. Ich habe Bulut als Fixer angeheuert.

Im Pressejargon ist ein Fixer ein Einheimischer, der einem ausländischen Journalisten hilft, Kontakte zu knüpfen, der übersetzt, Vorschläge macht und ausbremst. Ich habe beschlossen, Buluts Dienste in Anspruch zu nehmen, weil ich nicht ein Wort Türkisch spreche, aber auch aus einem anderen Grund: Für einen französischen Schriftsteller ist es einfach, in Istanbul auf Künstler, Intellektuelle und Mitglieder der gebildeten, westlich orientierten Mittelklasse zu treffen, die sich über die aktuellen Ereignisse schockiert zeigen und die Brutalität und sogar Verrücktheit ihres Präsidenten mehr oder weniger heftig verurteilen.

Emmanuel Carrère Der große französische Publizist ist Reporter, Essayist und Romancier in einer Person: ein brillanter Beobachter abgründiger Verhältnisse. Sein Text beruht auf einem zweiwöchigen Streifzug durch eine Stadt, in der sich die Dinge täglich zum Schlimmeren wenden.

Hingegen Befürworter von Erdoğan? Wähler seiner Partei, der AKP? Jene Hälfte der Bevölkerung, die all das unterstützt, was den anderen – und ganz nebenbei auch uns – Angst macht? Bei denen drängen sich die gemeinsamen Abendessen nicht von allein auf.

2. Bulut ist sowohl freier Reporter, Videokünstler und Mitglied einer psychedelischen Rockband als eben zuweilen auch Fixer. Seinen letzten Einsatz dieser Art hatte er für eine Journalistin einer französischen Frauenzeitschrift, die eine Untersuchung über Bart- und Schnauzbart-Implantate durchführte – ein blühendes Gewerbe in Istanbul, das eine beachtliche Kundschaft aus dem Mittleren Osten anzog, bevor die Situation sich zu verschärfen begann. Bulut beschreibt sich selbst als weißen, männlichen, westlichen Türken, der im Istanbuler Bürgertum aufwuchs – alles Aspekte, die früher einen Privilegierten ausmachten, nur dass heute, wie er sinniert, während wir die halsbrecherischen Straßen von Pera zur Galatabrücke hinablaufen, nur dass heute ein Typ wie er genauso in der Klemme steckt wie früher ein armer Schlucker oder ein Kurde: weil er als Landesverräter betrachtet wird, als einer dieser inneren Feinde, die man jederzeit feuern oder ihres Passes und jeder sozialen Existenz berauben kann. Er gehört zu den Leuten, die 2013 zwei Wochen lang in einer Art türkischen 68er-Bewegung den Gezi-Park besetzten, die allerdings im Verlauf der folgenden drei Jahre jede Illusion im Hinblick auf das System verloren und sich inzwischen nicht mehr zu einer Gruppe formieren können, weil es zu gefährlich ist. Wenn ich ihn frage, ob es einen "Plan B" gibt, zuckt er mit den Schultern: Ins Exil gehen, aber wohin? Zu Trump nach Amerika? Zu Orbán nach Ungarn? Zu Marine Le Pen nach Frankreich?

Das Thema "Plan B" ist bei den Leuten zwischen dreißig und vierzig, die ich in Istanbul treffe, sehr präsent. Diese Leute führen oder führten zumindest ein gutes Leben: Sie sind Anwälte, Architekten, Verleger, Filmemacher oder leitende Angestellte, und sie haben eigentlich nicht die geringste Lust, ins Exil zu gehen. Und doch stellen sich alle diese Frage: Zu welchem Zeitpunkt sollte man sich trotz allem entscheiden zu gehen? Wenn in den Schulen nicht mehr gemischtgeschlechtlich unterrichtet wird? Wenn es einen Schleierzwang gibt? Wenn Abtreibung zu einem Verbrechen wird? Wenn die Todesstrafe wieder eingeführt wird?

3. Bulut hat für den Nachmittag ein Treffen mit der Schwester seines Vaters ausgemacht, einer glühenden Erdoğan-Anhängerin. Auch sein Vater gehört diesem Lager an, doch seine Mutter nicht, und das ist der Hauptgrund, warum die beiden Siebzigjährigen sich scheiden lassen werden, was wieder einmal bestätigt, dass man in einem totalitären Staat nur mit Leuten Umgang pflegen kann, die dieselbe Meinung vertreten. Da wir bis zu unserer Verabredung noch Zeit haben, überqueren wir das Goldene Horn über die Galatabrücke.

Am Geländer stehen Angler dicht an dicht. Bulut improvisiert eine Passantenbefragung, die, soweit ich Türkisch verstehe, mit den Worten beginnt: "Und, beißen sie?", worauf er mich als einen französischen Journalisten vorstellt, der wissen möchte, was sie von der politischen Situation halten. Die Türken sind im Allgemeinen ein freundliches und herzliches Volk, das eher Ja sagt als Nein, und darin das Gegenteil der Russen, doch ein französischer Journalist – so etwas nervt ein bisschen, und das gibt man uns direkt zu verstehen: Die ausländischen Medien machten einen Riesenwind darum, was in der Türkei passiere, dagegen berichteten sie nicht, dass zum Beispiel in Frankreich der Krieg tobe. Was diese Fischer, die nur Türkisch sprechen, über ausländische Medien wissen, klärt Bulut mich danach auf, ist natürlich das, was ihnen die inländischen Medien erzählen. Trotzdem: Die Türken sind liebenswerte Leute, und deshalb nimmt man den ausländischen Journalisten, der sich persönlich vorgestellt hat und selbst ja kein schlechter Kerl sein muss, zu einer Übungsstunde im Nationalsport mit, der darin besteht, sich in einem Freiluftbistro am Wasser auf kleine Hocker zu setzen, um selbst gedrehte Zigaretten zu rauchen und Tee aus tulpenförmigen Gläschen zu schlürfen.