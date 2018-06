In dieser Kolumne erzähle ich, was mir wichtig ist und warum. Sie will kein abschließendes publizistisches Programm sein, dafür ist sie nicht der richtige Ort. Vielmehr enthält sie Geschichten und Gedanken, zeigt auf, wo ich Probleme sehe, und macht Vorschläge. Der erste lautet: Mehr Platz für Dausend.

Diese Kolumne versammelt die Themen, über die ich in den letzten 30 Sekunden nachgedacht habe, und Erlebnisse, die für mich in diesem Zeitraum von Bedeutung waren. Nachgedacht habe ich darüber, wie ich eine Kolumne über ein Buch von Martin Schulz beginne, auf dessen Umschlag der Satz steht: "In diesem Buch erzähle ich, was mir wichtig ist und warum." Und die bedeutsamen Erlebnisse waren: 1. Ich habe auch den zweiten Satz gelesen, der da steht, er lautet: "Es will kein abschließendes politisches Programm sein, dafür ist es nicht der richtige Ort." Und 2. Mein Kollege Marc Brost ist in mein Büro getreten und hat gesagt: "Ich gehe jetzt, tschüs." Das war ihm wichtig. Es ist auf diese Weise eine persönliche Kolumne geworden, die zugleich politisch ist, weil sie deutlich macht, was mir beim SPD-Kanzlerkandidaten wichtig ist: der Text auf dem Umschlag seines Buchs.