Die Frage ist falsch gestellt. Sie muss lauten: "Wieso verläuft man sich am Bahnhof Jungfernstieg nicht IMMER?" Immerhin gilt die Station als größter zusammenhängender Schnellbahnknoten in Deutschland und liegt zum erheblichen Teil unter Alsterwasser – bei der Eröffnung 1931 eine Sensation!

Heute steigen hier am Tag mehr als 100 000 Fahrgäste ein, aus und um. Dennoch erreichen die allermeisten ihr Ziel, und das obwohl der Komplex vier Bahnsteige auf drei Ebenen umfasst: jeweils einen für die U1, U2 und U4 sowie einen für die S-Bahn-Linien. Dazu kommt die Verbindung zur U-Bahn-Haltestelle Rathaus mit der U3 – das toppt die meisten deutschen Fernbahnhöfe.

Dank der vielen Läden, die sich im Untergrund befinden, und dank der angeschlossenen Europa Passage, die mancher lediglich als Erweiterung des Jungfernstieg-Bahnhofs in die Höhe betrachtet, kann man hier nahezu alle Bedürfnisse des Alltags befriedigen. Eigentlich müsste man die Haltstelle Jungfernstieg auch gar nicht mehr verlassen. Okay, mag sein, dass man anderweitige Verpflichtungen hat und dass der Chef, wenn man seine Verspätung zum wiederholen Mal damit entschuldigt, man habe sich in den Katakomben des Jungfernstiegs verirrt, die Stirn runzelt. Es kann aber auch sein, dass er erleichtert ruft, das gehe ihm schon immer so!

Eine Erfahrung, die viele Hamburger teilen. Es gibt Ältere, die steuern, um das Areal zu vermeiden, die City nur noch per Bus oder Boot an. Einmal in der Station gelandet, scheint vor allem das Aufspüren der richtigen U-Bahn zu Problemen zu führen. Kompliziert ist auch das Treffen des richtigen Ausgangs, es existieren nicht weniger als 22 Zu- und Abgänge; Hochbahn-intern trägt die Anlage den Beinamen "Fuchsbau".

Unlängst, so erzählt man sich, gab es hier sogar einen Ladenbesitzer, der sein gerade erst gemietetes Geschäft nicht mehr finden konnte. Wir wissen nicht, ob er immer noch durch die Gänge irrt. Aber auch Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum, seit mehr als 25 Jahren in Hamburg, hat in dem unterirdischen Komplex schon Verschiedenes ausprobiert, "um mich zu orientieren", darunter zum Beispiel den eigenen Orientierungssinn – "das ging regelmäßig daneben", und eine Navigationsapp – "die funktioniert dort nicht". Eine eigene Ortungsapp für den Jungfernstieg wäre, so Kreienbaum, nicht unbedingt wirtschaftlich; der Einsatz von Jungfernstieg-Guides, die durch den Untergrund streifen und Verzweifelten ostentativ gut gelaunt Orientierungshilfe anbieten, ähnlich den Automatenguides der Deutschen Bahn, wäre erst recht zu teuer.

Warum funktioniert das nicht? Schreiben Sie uns Fragen Sie sich auch, warum etwas in unserer Stadt wider Erwarten überhaupt nicht funktioniert, suchen Sie die versteckte Kamera, denken Sie: "das kann doch nicht wahr sein...?" Schreiben Sie an unseren Kolumnisten Mark Spörrle: warumfunktioniertdasnicht@zeit.de

Bleibt nur ein Ausweg, sagt Kreienbaum, zugegeben ein konventioneller und undigitaler: der Blick auf die Schilder. "Letztlich habe ich mir angewöhnt, stur nach der Wegeleitung zu gehen, aber das funktioniert, und das ist auch die Empfehlung für unsere Fahrgäste." Und der Grund, weshalb man sich am Jungfernstieg eben doch nicht immer verläuft.