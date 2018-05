Neulich bin ich bei dem Versuch, im Internet Restauranttipps zu finden, irgendwo hängen geblieben. In einem Bewertungsportal schrieb jemand, bei einem bestimmten Vietnamesen in Hamburg gebe es "die beste Pho der Welt". Gemeint ist eine traditionelle Suppe, das hatte ich fast schon wieder vergessen. Der Kommentator indes besaß offenbar ein enzyklopädisches Suppenwissen; er schien nicht nur sämtliche in Hamburg servierten Phos zu kennen, sondern auch alle anderen, in allen vietnamesischen Restaurants der Welt.

Seitdem bin ich skeptisch, was Online-Bewertungen angeht. Das bin ich grundsätzlich, wenn mir etwas als das beste der Welt verkauft wird – egal, ob das eine Pho, ein Steak oder ein Fischgericht ist. Und ich vermute, dass es den Kommentatoren oft vor allem um eines geht: darum, sich selbst anzupreisen.

Gefühlt enthält jeder zweite Restauranttipp aus der Kategorie "vietnamesisch" einen Hinweis, dass der Schreiber erst kürzlich (!) wieder einmal (!!) aus Asien (!!!) zurückgekehrt sei und dort wie immer in dieser superauthentischen street kitchen (!!!) in einer ganz bestimmten Sackgasse von Hanoi (!!!!) gegessen habe, in die sonst nur Einheimische (!!!!!) kämen. Subtext: Ihr anderen habt keine Ahnung.

Fahndet man nach einem Rezept für eine Bouillabaisse, raten einem Leute wie diese, man solle es gleich bleiben lassen, wenn man die Muscheln nicht bei Jacques kaufe, der jeden zweiten Mittwoch in Aix-en-Provence seinen Marktstand aufmache, wobei man sich mit Jacques über sieben Sommer hinweg anfreunden müsse, damit er einem nicht das ungenießbare Zeug für die Touristen einpacke.

Ich hasse diese Sorte Foodies. Sie tarnen sich als Ratgeber für die geschmacklich Schlechtergestellten. In Wahrheit aber schmieren sie uns ihre vermeintliche Weltläufigkeit so dick aufs beste Brot der Welt, dass es einem den Appetit verdirbt. Egal, worauf.