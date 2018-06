Man nehme: warme, nasse Luft, kühle diese ab, presse sie zur Verwirbelung durch ein Gitter, beschieße sie mit winzigen Salzkrümeln und hat – voilà – eine Wolke!

Der Geburt kleiner Wolken kann man seit April in Leipzig beiwohnen. Am Tropos, dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, wurde ein Windkanal in Betrieb genommen, in dem die Wolkenentstehung im Labor simuliert und studiert werden kann. Und zwar unter naturnahen Bedingungen: Im Gegensatz zu bisher bestehenden Anlagen wird hier weltweit zum ersten Mal die wasserhaltige Luft – wie draußen im Wind – in eine wirbelreiche Strömung versetzt. Das geschieht, indem man verschiedene Gitter in den Kanal schiebt, was zu allerlei Turbulenzen führt. Daraufhin wird die wirbelnde Luft mit unterschiedlichsten Partikeln versetzt, an denen sich Wassertropfen bilden können, zum Beispiel mit Salzpartikeln, Mineralstäuben, aber auch mit organischen Partikeln wie Pollen.

Auf diese Weise können die Leipziger Forscher im Mikrometermaßstab untersuchen, was als viele Kilometer große Kumulus- oder Zirrusungetüme für Wetter und Klima verantwortlich ist. Denn Wolken sind nicht nur Regenbringer; sie beeinflussen, abhängig etwa von ihrer Farbe und Lebensdauer, die Reflexion des Sonnenlichts und damit den Treibhauseffekt. Darum ist es gerade für die Klimaforscher interessant, mehr darüber zu erfahren, wie sich Wolken in Abhängigkeit von Wind und Partikeln in der Luft entwickeln.

Eigentlich produzieren die Leipziger Forscher schon seit einem Jahrzehnt in ihrem "Wolkenlabor" Wolken. Ihr markantes Institutsgebäude, ein flacher, quadratischer Bau mit einem zentralen, 16 Meter hohen Zylinder, birgt einen weiteren, etwa acht Meter hohen Windkanal, in dem eine sehr seltsame Wolke produziert wird: Sie ist sieben Meter lang und zwei Millimeter dick. Hier können Wolkenbildungen aber nur in einer laminaren Strömung studiert werden, also in unvermischten Schichten. Zur Untersuchung von Wolken in turbulenter Umgebung war man bislang auf teure Forschungsflugzeuge angewiesen.

Was bei der Genese der Wolken geschieht, ist eigentlich nichts anderes als das, was jeder erlebt, der im Winter draußen tief ein- und ausatmet: Der Atem wird zu Nebel, also zur Wolke. Frank Stratmann, der die experimentelle Aerosol- und Mikrophysik am Tropos leitet, erklärt das Phänomen mittels der Dusche in einem kühlen Badezimmer: "Wenn ich dusche, kondensiert der Wasserdampf, der in der Luft vorhanden ist. Er bildet Tropfen. Doch dafür braucht er etwas, worauf er kondensieren kann." Im Badezimmer kann das der Spiegel sein. In der Atmosphäre sind das Feinstaub- oder Aerosolpartikel. Kondensiert der Wasserdampf auf solchen Partikeln, bildet sich eine Wolke.

Ebendas passiert auch im neuen Windkanal. Der ist nur zwei Meter hoch; grünes Laserlicht macht die kleinen Wassertröpfchen der soeben entstandenen Wolke sichtbar. Und messbar. Schon die erste Test-Messkampagne zeigt: Die Partikeldichte in der Luft beeinflusst die Art der Wolken. Viele Partikel führen zu kleinen Tröpfchen in der Wolke, mithin zu länger haltenden und helleren Wolken. Und die Farbe der Wolken wiederum hat einen Einfluss auf ihre Fähigkeit, das Sonnenlicht zu reflektieren.

Reduziert man die Partikelzahl, entstehen größere Tropfen. Die Wolke wird dunkel – es sieht nach Regen aus.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio