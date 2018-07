Zukünftig wird sie nur noch auf irakischen Banknoten zu sehen sein – die Al-Nuri-Moschee in Mossul mit ihrem krummen Minarett, das islamische Pendant zum Schiefen Turm von Pisa aus dem 12. Jahrhundert. Letzte Woche wurde sie von der Terrormiliz Islamischer Staat dem Erdboden gleichgemacht. Wie schon bei der Zerstörung des Unesco-Weltkulturerbes im syrischen Palmyra inszenierte der IS diese Sprengung äußerst medienwirksam.

Die Rechnung der Islamisten ging auf. Nach der spektakulären Zerstörung der riesigen Buddha-Statuen im afghanischen Bamiyan durch die Taliban rühren die Islamisten an alte Urängste: Die Zertrümmerung des Alten sollte die Macht des Neuen beweisen, die die Welt jederzeit auf die Stunde null zurückbomben kann. In der Kultur unserer Zivilisation hatten wir diese Urängste gebannt, in den Tempeln die Götter milde gestimmt.

Die Islamisten haben erkannt: Greifen sie unsere Geschichte an, attackieren sie unsere Identität. Der Anschlag auf das Kulturerbe der Menschheit gilt deshalb als eine höhere Stufe der Barbarei. Auch in Gesellschaften, die Staat und Gott trennen, wird die Zerstörung religiöser Bauten als besonders schlimmer Frevel erachtet. Wir müssen plötzlich wieder fürchten, dass unsere Wurzeln gekappt werden, dass wir uns nicht mehr wiederfinden im Strom der Geschichte. So hat sich, selbst bei denen, die für Sakrales nicht mehr empfänglich sind, doch ein rudimentärer Rest-Respekt gegenüber allem Heiligen erhalten. Er bleibt Teil in jedem von uns, weil er von der zivilisatorischen Leistung einer Angstbewältigungsstrategie zeugt.

Aus Angst wurde Furcht und aus Furcht Ehrfurcht: Der Schrecken über die Verwüstung heiliger Stätten rührt von einer anthropologischen Ursprungserfahrung her. Wir halten diesen islamistischen Vandalismus für besonders brutal, weil er ein archaischer Vandalismus ist. Er erinnert uns an vorzivilisatorische Zustände: Die Verwüstung heiliger Stätten sitzt als eines unserer frühesten anthropologischen Traumata tief in unserem kollektiven Gedächtnis. Bei den frühen Stammeskämpfen animistischer Kulturen wurde der Gott des Unterlegenen durch die Zerstörung seines Totems entweiht. Danach wurden die Gefangenen als Menschenopfer dem siegreichen Gott dargereicht. Diese Schreckenserfahrung würde auch erklären, warum uns das Schleifen einer mittelalterlichen Wehranlage oder die Zerstörung einer Burg nicht so sehr erschüttert wie die Zerstörung eines Gotteshauses. Festungen wurden für den Krieg gebaut und fielen, das war Teil ihrer Bestimmung. Doch das Heilige zu attackieren wurde in zivilisierten Gesellschaften im Laufe der Jahrhunderte immer mehr zum Tabu. Insgeheim fürchtet wohl irgendwie jeder die Rache des Überirdischen. Die Schändung wurde dadurch abgeschwächt, dass Sakralbauten nach der Spätantike umgewidmet wurden. Aus römischen oder griechischen Heidentempeln wurden Kirchen, aus byzantinischen Kirchen Moscheen wie die Hagia Sophia in Istanbul. Letztere bis zum Jahre 1934, als Atatürk, der erste Präsident der Türkei, die Moschee in ein Museum umwandelte. Inzwischen schwelt um den Bau ein neuer Glaubensstreit. Zum zweiten Mal wurde dort eine Koranlesung veranstaltet – mit Billigung der türkischen Regierung. Europas Kirchen protestierten, vor allem Griechenland.

Es sieht ganz so aus, als hätten islamistische Gotteskrieger den historisch gewachsenen Zwiespalt in der westlichen Moderne, der sich zwischen Glaubensrückgang und Kulturvergötterung auftut, erkannt.

Taliban, Boko Haram und IS sehen in unserer Überhöhung der Kultur die Anbetung eines Abgottes. Sie liegen mit ihrer Einschätzung damit gar nicht so weit weg von Friedrich Nietzsches These aus dessen Werk "Morgenröte": "Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind?"

Sie sind, so müsste man Nietzsche antworten, Ausdruck lebendiger Kultur. Erst mithilfe der Vergangenheit versichern wir uns unserer Gegenwart, ohne die uns keine Zukunft leuchtet. Es gibt kein Wohin ohne Woher. Selbst wenn die Bestimmung vieler alter Bauten heute verschüttgegangen ist: Die Erkenntnis, dass wir in der Lage sind, Kultur zu schaffen, lässt uns immer wieder aufbauen nach Phasen des Krieges und der Zerstörung.

Der Verdacht liegt nahe, dass uns tote Steine mehr erweichen als sterbende Menschen. Sind wir Zyniker, wo wir doch wissen, dass Menschen naturbedingt durch nachwachsende Generationen ersetzt werden, während unsere Kulturdenkmäler, einmal getilgt, uns unwiederbringlich erscheinen?

Wir können uns kein Bild vom Leiden und Sterben der Menschen in Syrien oder dem Irak machen. Es übersteigt unsere Vorstellungen. Zu Beginn seines Terrors stellte der IS Videos geköpfter Geiseln ins Netz, um den Nimbus seiner Grausamkeit zu potenzieren. Inzwischen auf dem Rückzug, hinterlässt er verbrannte Erde und zerstört selbst die eigenen Gotteshäuser.

Die Bestie verschlingt sich am Ende selbst, das ist das Wesen der Revolution. Ihre Opfer bleiben allenfalls als anonyme Zahlenkolonnen im kulturellen Gedächtnis präsent. Es sind unsere kulturellen Bauten, die uns ganz offensichtlich dabei helfen, diesen Schrecken auszuhalten.