Wer wissen will, wie das Wetter wird, kann die Tagesschau gucken, kann googeln, eine App aufs Smartphone laden – oder Poncho fragen. Poncho sieht aus wie eine Katze, trägt ein gelbes Regencape und ist der erste Roboter, mit dem ich bei dieser Recherche kommuniziere, denn um seinesgleichen soll es gehen: Chatbots, digitale Gesprächspartner, mit denen man zum Beispiel über den Facebook-Messenger kommunizieren kann; man tippt was ein, und in Sekunden kommt die Antwort. Auf geht’s!

Ich: Poncho, ich fahre nach Berlin.

Poncho: Oh, Berlin, Deutschland?

Ich: Absolut!

Poncho: Oh, Shenhe Qu, China?

Ich: Sonnenallee, Berlin, Deutschland!

Poncho: Hm ... Kannst du etwas genauer sein?

Ich:Neukölln.

Poncho: Cool, da habe ich mal als DJ aufgelegt. Gerade sind es dort 19 Grad, und es ist teilweise bedeckt. (...) Du brauchst heute einen Regenschirm in Neukölln, Deutschland.

Ich: Und wo kriege ich dort einen Regenschirm?

Poncho: Nee, du brauchst heute keinen Regenschirm in Neukölln, Deutschland.

Ich: Was nun, Poncho?

Poncho: Ähm, egal.

In der Sonnenallee, Neukölln, Deutschland, findet der "Chatbot Summit" statt, eine Konferenz, mit 1.500 Besuchern so groß wie die Erwartungen an die digitalen Helferlein. Die Marktforschungsfirma Gartner prophezeit, dass wir 2020 mehr mit Chatbots reden werden als mit unseren Lebensgefährten. Chatbots werden uns an Termine erinnern, werden einkaufen, Urlaube buchen, Restaurants empfehlen, uns unterhalten. Wir werden mit ihnen oft per Smartphone chatten, über Messenger-Dienste wie Facebook. Jedes dritte Gespräch wird laut Gartner sogar ohne Bildschirm stattfinden – und über Geräte wie Echo von Amazon, eine Art Dose mit Mikrofonen und Lautsprecher, die auf Sprachkommandos wartet.

Chatbots elektrisieren Konzerne wie Start-ups gleichermaßen, deswegen bin ich unsicher: Was sollte ich anziehen auf einer Konferenz, auf der sich aufstrebende Gründer und gesetzte Manager treffen? Das müsste Emma wissen, der Chatbot des Online-Modehändlers Zalando. Ich versuche, sie über die Facebook-Seite des Unternehmens zu erreichen. Doch anstatt Emma meldet sich: niemand. Erst nach 20 Minuten schreibt mir Samir, ein Mensch. Er antwortet langsam, aber freundlich, und ein paar Empfehlungen hat er auch: weißes T-Shirt, schwarzes Sakko, beigefarbene Chinos, weiße Turnschuhe. "So ungefähr stelle ich mir lässig, Start-up-mäßig vor", schreibt Samir und schickt einen lachenden Emoji hinterher. Auf meine Frage, ob es wirklich weiße Sneaker sein müssten, erklärt er mir freundlich, warum die "super abgestimmt" mit Sakko und Hose seien. Ich merke: Da hört mir jemand zu, ich finde das gut. "Samir", frage ich, "hast du Sorge, dass ein Chatbot deine Arbeit übernimmt?" Samir antwortet mit mehreren lachenden Emojis: "Aber nein, davor habe ich keine Angst. Künstliche Intelligenz sollte niemals besser sein als der Mensch selbst."

Ob Samir sich da nicht irrt? Vieles kann künstliche Intelligenz schon heute schneller und besser als die menschliche. Meine Banking-App etwa kann Kontoauszüge blitzschnell durchsuchen, und über Reiseportale im Netz finde ich schneller die passenden Flüge, als wenn ich im Reisebüro nachfrage. Die Maschinen haben viele Stärken: Wir liefern ihnen bereitwillig eine Vielzahl von Daten, die sie in Sekundenbruchteilen analysieren können. Sie vergessen nichts und lernen schnell. Wenn es ihnen in Zukunft gelingt, unsere Wünsche und Fragen besser zu verstehen, vielleicht auch unsere Emotionen, warum sollte ich dann noch Samirs Hilfe brauchen?

Als ich Samirs Kollegin Emma endlich erreiche, fallen mir schnell auch ihre Schwächen auf. Wie Samir benutzt sie eine Menge Emojis, das war es dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten. "Ich bin rund um die Uhr für dich da und kann verdammt schnell tippen", schreibt Emma. Aber sie gibt mir ganz andere Empfehlungen als Samir: eine blaue Jeansjacke, ein dunkelblaues Businesshemd, dazu graue Sneaker. "Das Outfit macht mir Angst", schreibe ich zurück. "Suche wird gestartet", meldet Emma stoisch und rät mir zu Sandaletten mit sehr hohen Absätzen.

Ich ignoriere Emma. Am angesagtesten auf der Konferenz sind ohnehin Kapuzenpullover mit Firmenlogo und T-Shirts mit Aufschriften wie "My Bot kicks ass". Redner schwärmen von "wunderbaren" Zeiten. "Dieses Ökosystem explodiert exponentiell", sagt einer, "es geht raketenartig ab." Ein Entwickler erzählt, dass er einen Bot entwickelt habe, der seiner Mutter Tag für Tag Guten Morgen wünsche und sie frage, wie es ihr gehe. Und eine Entwicklerin hat einen Bot programmiert, der anderen Bots Kommandos gibt. Bots, die mit Bots sprechen: Oh Bot!