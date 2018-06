Für seine Fürsten ist Mecklenburg-Vorpommern nichts zu teuer. Als Christie’s jetzt ein in Russland gefertigtes goldenes Service aus einstmals großherzoglichem Besitz anbot, griff man submissest zu. 1,25 Millionen Euro haben unter anderem das Land und die Kulturstiftung der Länder für diverse Kannen, Teelöffel und Zuckerdose bezahlt. Friedrich-Wilhelm von Rauch, Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, die ebenfalls für den Ankauf gespendet hat, ist begeistert: Die 13 Teile seien "ein eindrucksvolles Zeugnis der Geschichte Mecklenburgs im Konzert der internationalen Politik des ausgehenden 18. Jahrhunderts".

Nun sind 1,25 Millionen Euro natürlich kein Geld, wenn es um fürstliche Teelöffel im Konzert der internationalen Politik des 18. Jahrhunderts geht. Etwas anderes allerdings bekommt zu hören, wer in Deutschlands Ministerien und Stiftungen nach Unterstützung für Dokumentationsorte, für Ausstellungen und Buch-Editionen zur deutschen Demokratiegeschichte fragt. Da wird dann rasch auf die "angespannte Haushaltslage" oder die "schwierige Zinssituation" verwiesen, die auch den Stiftungen zu schaffen mache. Leider, leider.

Das ist umso seltsamer, als das Interesse an der Tradition unseres Staates zunimmt, der ja nun mal – wenn vielleicht auch zur Irritation eines gewissen Teils unseres Kulturbürgertums – eine Republik ist. Zur Tradition der Bundesrepublik Deutschland gehört nicht die Geschichte des Hauses Hohenzollern oder Mecklenburg-Schwerin. Zur Tradition unseres Gemeinwesens gehört die Geschichte der deutschen Demokratie. Mit all ihren heroischen Kämpfen um Freiheit und Menschenrecht. Mit all den Männern und Frauen, die für sie in 200 Jahren gestritten haben.

Seit Ende der Neunziger, seit den 150-Jahr-Feiern der 48er-Revolution, beginnt sich dieser Gedanke langsam, sehr langsam durchzusetzen. Eine Fülle von Darstellungen und Biografien sind erschienen, zu Robert Blum, Gustav Struve, Louise Aston, Wilhelm Weitling, um nur einige zu nennen (und der verehrten Leserschaft ans Herz zu legen).

Nun greifen endlich auch die Museen das neue Interesse auf. Zu Beginn des Monats haben 34 Institutionen und Organisationen aus ganz Deutschland im Beisein von Kulturstaatsministerin Monika Grütters einen Verbund zu "Orten der Demokratiegeschichte" gegründet. Große Häuser wie das Deutsche Historische Museum und Stuttgarts Haus der Geschichte sind dabei, die Ebert- und die Adenauer-Stiftung, aber auch kleinere wie das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum in Wolfsburg und das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Uni Mainz e.V.

Ein "Hambacher Manifest" wurde unterzeichnet. Es fordert, die Dokumentationszentren zur Freiheitsgeschichte auszubauen. Es verlangt nach mehr biografischer Forschung. Es will mehr Zusammenarbeit, Vernetzung, um größere Projekte zu stemmen. Kurz: Es gelte, mehr Demokratiegeschichte zu wagen. Nur wer die "schwierigen Wege zu Freiheit und Demokratie" kenne, könne die aktuellen "Gefährdungen des demokratischen Grundkonsenses" erfassen.

Es wäre schön, wenn sich noch mehr Häuser dem Projekt anschlössen, vor allem die großen Stadt- und Landesmuseen. Auch das Germanische Nationalmuseum sähe man gern auf der Liste der Unterzeichner und das Marbacher Literaturarchiv, obgleich das dort zuletzt gepflegte – zweifellos kritische – Faible für Autoren der Konservativen Revolution nicht unbedingt zu den emanzipativen Ideen des "Hambacher Manifestes" passen mag. Besonders schön aber wäre es, wenn auch unsere potenten Kulturstiftungen begriffen, dass es für unsere Gesellschaft lohnendere historische Investitionen gibt als den millionenteuren Ankauf fürstlicher Teelöffel.