Sie demonstrieren wieder. Gegen "GenderIrrsinn" und "Indoktrinierende Sexualerziehung". Ihre Plakate sind blau und rosa. Das erleichtert den Überblick. Zwei Farben, zwei Geschlechter. Vater, Mutter, Tochter, Sohn. So simpel ist die Welt im Jahr 2017 für das Aktionsbündnis "Demo für alle". Eine Initiative, die mit der Unterstützung zahlreicher konservativer Familienverbände, kirchlicher Gruppierungen und christlich-fundamentalistischer Einzelpersonen immer wieder mit Protesten, Petitionen und Symposien auf sich aufmerksam macht. Zuletzt vergangenen Sonntag in Wiesbaden, da trommelten sie gegen den "rechtswidrigen" Lehrplan zur Sexualerziehung in Hessen. Weil man mit ihm die "Akzeptanz unterschiedlicher Partnerschaftsformen, sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten" vermitteln wolle. Akzeptanz? Das gehe zu weit. Das sei ein klarer Verstoß gegen das Indoktrinationsverbot an Schulen, sagen die Anhänger von "Demo für alle" und erklären den hessischen Lehrplan für "verfassungswidrig". Dass Hessens Schüler lernen sollen, dass es neben Blau und Rosa jede Menge Farben und eine Vielfalt an Lebens- und Liebesformen gibt, kommt den Aktivisten der Zerstörung der klassischen Familie gleich.

Hier klammern sich Menschen an die vermeintliche Sicherheit eines Weltbildes, das in dieser Reinform längst nicht mehr existiert. Wer mit Kindern spricht, hört schnell die Geschichten vom Patenonkel, der mit einem Mann zusammenlebt, und der Freundin, die zwei Mütter hat. Oder von Anton, der eines Tages in die Klasse kam und bekannt gab, dass er von nun an Anna heißt. Kinder brauchen die Angst der Erwachsenen nicht, die ihnen ihre Offenheit und Neugierde nimmt. Was sie aber nötiger denn je brauchen, ist eine Sexualerziehung, die ihre Fragen ernst nimmt. Mit Lehrern, die gut ausgebildet sind, Lust auf das Fach haben und nicht vor Scham erröten, wenn ein Schüler fragt, wie Sperma schmeckt. Schon Sechstklässler erzählen unverblümt, dass sie im Internet Pornos schauen. Sie brauchen Menschen, die solche Eindrücke mit ihnen gemeinsam einordnen. Ihren Eltern vertrauen sie sich selten an. Deshalb wird die Rolle der Schule in Fragen der Sexualerziehung immer wichtiger.

Vor wenigen Tagen erst hat eine repräsentative Untersuchung unter 2700 hessischen Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren gezeigt, wie häufig sie mit sexueller Beleidigung, Belästigung und Gewalt unter Gleichaltrigen in Berührung kommen. So wurde jeder Zweite schon einmal als "schwul" oder "lesbisch" bezeichnet und jeder Vierte hat mindestens einmal körperliche sexuelle Gewalt erlebt. Es ist ein gefährlicher Trugschluss zu glauben, auf die Erfahrungen dieser Jugendlichen mit einem Feldzug gegen die "Sexualpädagogik der Vielfalt" antworten zu können. Kinder brauchen offene Räume für all ihre Fragen, Räume ohne Tabuzonen. Schule und Elternhaus sollten dabei Partner werden, die sich gegenseitig beraten, sich auskennen im Hier und Jetzt. Ohne Scheu, ihren Kindern auch mal ins Dickicht der digitalen Verlockungen zu folgen. Alles andere ist verantwortungslos. Genau wie das hysterische Festhalten an Blau und Rosa.