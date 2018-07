Die queere, identitätspolitische radikale Linke ist gerade dabei, sich heftig zu zerfleischen. Der Streit geht tief. Wohngemeinschaften trennen sich, im Internet zirkulieren wüste Beschimpfungen und Aufrufe zur Gewalt, Diskussionsveranstaltungen werden abgesagt. Stein des Anstoßes ist der Sammelband Beißreflexe, der sich in 27 Essays der angeblichen "autoritären Wende" der Szene widmet. Die linke Hamburger "Buchhandlung im Schanzenviertel" weigert sich, das im Querverlag erschienene Buch überhaupt auszulegen. Eigentlich sollte der von der Berliner Aktivistin Patsy l’Amour laLove herausgegebene und über Nacht zum Bestseller avancierte Band nur eine Debatte über Fehlentwicklungen der Identitätspolitik und des queeren Aktivismus anstoßen: "Queer könnte eine Kritik an der heterosexuellen Normalität bedeuten", schreibt die Herausgeberin im Vorwort; es könnte sich derjenigen annehmen, die nicht in das Modell der heterosexuellen Kleinfamilie passen. Stattdessen, so Patsy l’Amour laLove, mache sich unter dem Deckmantel von queerem Aktivismus eine autoritäre Kultur der Denk- und Sprechverbote breit.

Tatsächlich werden im Buch erschreckende inquisitorische Szenen beschrieben, zum Beispiel ein Tribunal gegen weiße Dreadlockträger, deren Zöpfe öffentlich abgeschnitten wurden, nachdem die reumütigen Haarverbrecher Selbstbezichtigungen verlesen hatten. Und warum? Weil es nach dem Konzept der cultural appropriation Weißen verboten ist, Dreadlocks zu tragen, denn diese seien Teil einer schwarzen Kultur, die dadurch noch weiter ausgebeutet werde. Mit welch harten Bandagen in der Szene gekämpft wird, war auch auf der Facebook-Seite des Podiums "Dyke Out" zur lesbischen Sichtbarkeit zu sehen, das im Herbst 2016 im Berliner Club SchwuZ stattfinden sollte. Heftig attackiert wurde dabei die Teilnahme der Berliner Rapperin Sookee, weil sie sich mit ihrem Song If I Had a Dick transphob geäußert habe. Die Diskussion entgleiste und wurde – auf beiden Seiten – derart beleidigend geführt, dass das Event schließlich ganz abgesagt wurde. Das wiederum veranlasste Ilona Bubeck, die Mitgründerin des Querverlags, zu einer (im Buch abgedruckten) Rede, in der sie die Entwicklungen der Szene mit ihren früheren Gewalterfahrungen in den dogmatischen K-Gruppen verglich.

Kein Zweifel, Beißreflexe ist ein wichtiges und überfälliges Buch, denn die Missstände und Denkfehler in identitätspolitischen Theorien sind mit Händen zu greifen. Viele der versammelten Texte überzeugen mit klarer Sprache, logischer Argumentation und großem Fachwissen. Doch es sind nicht die klugen Texte, die den Streit eskalieren ließen. Es sind Texte, die leider genau das "performen", was sie den anderen vorhalten: Den Lesern werden markige Thesen an den Kopf geworfen, die kaum begründet werden und deren Prämissen im Dunkeln bleiben. Andere Essays wiederum machen sich über den Gegner lustig; einige sind sprachlich überaus dürftig oder wirken so, als habe sich eine seit Langem aufgestaute Wut unreflektiert Bahn gebrochen. Diese Art von Polemik ist nicht an einer Debatte interessiert und hat auch gar nicht vor, andere zu überzeugen. Sie ist richtig in der Sache, aber falsch im Ton.