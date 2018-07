DIE ZEIT: Frau Berkhoff, Sie haben mich erschreckt.

Magdalena Maria Berkhoff: Oh! Warum?

ZEIT: Sie haben mir am Telefon von einer Skulptur erzählt, die Sie an das Schweizer Gesundheitswesen erinnere: Efficiency Men von Thomas Schütte. Ich habe mir Bilder der Skulptur angeschaut ...

Berkhoff: (lacht laut) ... oh weh!

ZEIT: Man sieht drei mürrische Männer mit Klauenhänden, die nur in Wolldecken ...

Berkhoff: ... Militärdecken!

ZEIT: ... die nur in Militärdecken gehüllt sind. Haben Sie so wenig Hoffnung für unser Gesundheitswesen?

Berkhoff: Das Kunstwerk und sein Titel bringen meine Sorge zum Ausdruck, dass im Gesundheitswesen die efficiency men die Macht übernehmen. Dass es nur noch um Effizienz und Geld geht, kurz, dass der Markt über allem steht.

ZEIT: Wieso bedrückt Sie das?

Berkhoff: Unsere Arbeit sollte sich an den Betroffenen, also den kranken Menschen, und ihren Bedürfnissen ausrichten. Egal, ob sie an Krebs erkrankt sind, ein neues Hüftgelenk benötigen oder an einer Depression leiden.

ZEIT: Sie haben bis Ende Mai als Chefärztin die Psychiatrische Klinik Zugersee in Oberwil geführt. Ging es in Ihrer Arbeit also gar nicht mehr um den Patienten?

Berkhoff: Ich selber konnte mich an den Bedürfnissen der Patienten ausrichten. Wenn ich mir aber die Sprache anschaue, die sich ins Gesundheitswesen einschleicht, dann bin ich beunruhigt: prozessorientierte Fallsteuerung. Das ist ein typisches Wort, wie es die efficiency men verwenden. Es gibt Ökonomen, die so sprechen, Ingenieure – aber auch Ärzte. Und Menschen, die so sprechen, denken auch so. Aber wollen Sie wirklich prozessorientiert fallgesteuert werden? Oder doch lieber von Pflegenden und Ärztinnen, die etwas von ihrer Sache verstehen, als Mensch wahrgenommen, gründlich untersucht und richtig behandelt werden?

ZEIT: Betreiben Sie nicht einfach Wortklauberei?

Berkhoff: Nein, ganz und gar nicht. Man darf nicht unterschätzen, wie Denken, Sprechen und Handeln miteinander verknüpft sind. Ein anderes Beispiel: Die sogenannten Human Resources werden sprachlich in eine Reihe mit den anderen Produktionsmitteln gestellt: den Financial Resources und den Infrastructural Resources. Damit wird der Mensch vom Subjekt, das unwiederbringlich und einzigartig ist, zum Objekt degradiert, das man jederzeit ersetzen kann.

ZEIT: Aber wie, wenn nicht von den Finanzen her, soll man eine psychiatrische Klinik denken?

Berkhoff: Am Anfang muss die Frage stehen: Was braucht der psychisch kranke Mensch? Ausgehend von den Antworten organisiert man den Prozess für ihn. Mich beunruhigt, wenn Kollegen von den Strategietagen ihrer marktorientierten Kliniken erzählen. Man brütet da tagelang über der Frage: Wie kriegen wir die Betten voll? Wie erwirtschaften wir mehr Ertrag? Das geht so weit, dass es Häuser gibt, die Grundversorgungsangebote abschaffen. Nicht, weil es diese Angebote nicht mehr brauchen würde, sondern weil Aufwand und Ertrag nicht in einem guten Verhältnis zueinander stehen.

ZEIT: Sie arbeiteten selber 25 Jahre lang in Schweizer Spitälern, nun machen Sie sich mit einer eigenen Praxis selbstständig. Hatten Sie die Nase voll?

Berkhoff: Überhaupt nicht! Ich habe schon als Kind versucht, abgeschabten Teddybären ein neues Fell anzukleben, und mir einen Heilberuf gewünscht. Nun freue ich mich darauf, wieder näher beim Patienten zu sein.