Auf den ersten Blick scheint klar: Beim Umbau der Rothenbaumchaussee lief eine Posse ab. Offenbar bestellten die Verantwortlichen für das Neupflastern zu wenige Platten. Also – das stellen wir uns hier einfach mal ganz fies vor – ließ man eben ein paar Lücken im Halbschatten einiger Bäume, in der Hoffnung, die Hamburger würden es schon nicht bemerken. Als dann doch der eine oder andere über, respektive in die Löcher stolperte, schickte man einen Lehrling los, um diese mit Asphalt zu füllen. Dummerweise nahm er den schwarzen Asphalt – das passte nicht gut zusammen mit dem grauen Gehweg. Also wurde der Asphalt wieder entfernt, der Lehrling entlassen, man suchte einen neuen Lehrling, schickte auch diesen los, um die Löcher zu füllen, und hurra, er nahm den grauen Asphalt mit: Baustelle fertig! War das wirklich so? Und müssen wir uns demzufolge um alles sorgen, was sonst noch mit den Straßen der Stadt passiert, ohne dass wir etwas davon mitkriegen?

In diesem Fall nicht. Denn die Lücken im Fußweg sind Absicht. Sorgen muss man sich nämlich um die Straßenbäume. Die werden immer weniger. Was viele aber nicht wissen: Die Stadt tut so einiges für die Bäume. Es gibt ein "Wurzelschutzkonzept", das unter anderem vorsieht, dass jede Tiefbaumaßnahme nahe Straßenbäumen einen Baumkontrolleur auf den Plan ruft, der Sorge trägt, alles zu tun, damit das Wurzelwerk nicht beschädigt wird. Denn sonst könnte, wenn dann noch ein Pilz dazukäme, der geschwächte Baum am Schluss umkippen.

Zum Wurzelschutz gehören auch die Lücken im Fußweg der Rothenbaumchaussee. Die befinden sich vor einigen Bäumen mit hoch aufragenden Wurzeln, über die man nicht hinwegpflastern konnte. "Also", sagt Susanne Meinecke von der Behörde für Wirtschaft und Innovation, "haben wir dort eine 2-Komponenten-Masse verlegt, die wasser- und luftdurchlässig ist, aber die Wurzeln vor Beschädigungen schützt." Keinen Asphalt also, sondern so ziemlich das Beste, was man unter diesen Umständen für die Baumwurzeln tun kann. Und mithin ist alles, was vom Anfangsverdacht der angeblichen Posse bleibt, nur noch das: "Wir mussten diese Masse tatsächlich noch mal auswechseln", räumt Frau Meinecke ein, "weil die Farbe zunächst zu dunkel war und dadurch kein schönes Wegebild ergab." In dem Fall haben wir natürlich Verständnis.