An diesem Samstag Ende Juni hat Boris Becker einen Termin, der ihm wichtiger ist als alles andere in diesen stürmisch-dunklen Zeiten. 15 Uhr! Ab dann liegen im Sekretariat des All England Lawn Tennis and Croquet Club von Wimbledon die weißen Umschläge mit den Ausweisen für die Spieler, die Trainer und die TV-Kommentatoren bereit, die ihnen Zutritt zum berühmten Rasenturnier des Clubs verschaffen. Also hat Boris Becker eine Trainingsjacke übergezogen und ist in seinen feuerroten Geländewagen gestiegen. Das blickdichte Tor vor seinem Londoner Haus öffnet sich automatisch, den Weg zum Tennisclub findet das Auto vermutlich von alleine.

Es ist eine schöne Straße in Wimbledon, an der er mit seiner Familie wohnt. Vor der Tür beginnt diese endlose Weite einer Wiese, die sich eine Weltstadt wie London eigentlich gar nicht mehr leisten kann. Am Wochenende lassen Kinder hier ihre Drachen steigen, und Väter spielen mit ihren Söhnen Kricket.

Es ist eine gute Gegend, was auch Nachteile hat. Vor einigen Monaten wurde von einem Grundstück an Beckers Straße ein Sportwagen gestohlen, die Alarmanlagen heulten den Dieben vergeblich hinterher. Seitdem leisten sich die Anwohner einen Wachdienst. Zwei Männer, die mit einem alten Kastenwagen hinter dem Gebüsch stehen und ab und an zu Patrouillenfahrten aufbrechen.

In Wimbledon bringt die Welt Becker mit Sport in Verbindung – nicht mit Finanzsorgen

Im Januar, am ersten Drehtag eines Film aus Anlass seines 50. Geburtstages, der im November in der ARD ausgestrahlt werden soll, berichtete uns Boris Becker von den Beschützern vor der Tür: "Ehemalige Gurkha-Kämpfer, die vor nichts Angst haben." Bewaffnet nur mit Säbeln, erzähle man sich. Seitdem sei in der Straße nichts mehr weggekommen. Zwei rüstige Senioren gegen die Unterwelt von London, das war eine Geschichte nach Beckers Geschmack. Ganz befreit schien er an diesem Abend, plötzlich lachte er über das ganze Gesicht.

Zwischen Aufstieg und Absturz Zwischen Aufstieg und Absturz So erfolgreich ... Seine erste Profisaison bestritt Becker im Jahr 1984; ein Jahr später gewann er als Siebzehnjähriger, als erster Deutscher und jüngster Spieler zum ersten Mal das Turnier in Wimbledon; Becker war Olympiasieger und führte zwölf Wochen die Weltrangliste an. In seiner Profizeit verdiente Becker allein an Preisgeld geschätzte 26 Millionen US-Dollar. Seine großen Werbeverträge sind inzwischen ausgelaufen. Auch seine Autohäuser in den neuen Bundesländern hat er im Frühjahr verkauft. ... und nun bankrott? Am 21. Juni 2017 erklärte ein Londoner Konkursgericht Becker für bankrott, nachdem er seit Oktober 2015 bei der Privatbank Arbuthnot Latham & Co eine Forderung aus einer Kreditrückzahlung nicht beglichen hatte. Becker bestreitet, pleite zu sein. In einem weiteren Verfahren, das sein früherer Geschäftsfreund Hans-Dieter Cleven gegen ihn angestrengt hat, erzielte Becker Anfang dieser Woche einen Teilerfolg. Die geforderten 36,5 Millionen Euro muss er zunächst nicht zurückzahlen.

Heute, sechs Monate später, ist vieles anders. Es geht um Geld, viel Geld, das Boris Becker jetzt fehlen soll. Damit hat unser Drehbuch ein neues Kapitel, und die Gurkhas sehen neuerdings, dass sich Fremde auf der Straße herumtreiben: Paparazzi, die ihre Objektive auf die Fassade eines rot geklinkerten Hauses richten. Besonders dann, wenn sich die grauen Jalousien im ersten Stock bewegen, wenn plötzlich Licht brennt in den Zimmern.

Seit die Meldung von dem vermeintlichen Bankrott des dreifachen Wimbledon-Gewinners die Runde macht, auch CNN berichtete zur Primetime, wird Becker belagert. Die härtesten Boulevard-Reporter aus Deutschland verfolgen ihn und seinen Zweitwagen, den ihm Maserati zur Verfügung stellte, quer durch die Stadt. Irgendwann stehen sie auf einer Brücke hinter ihm im Stau. Sie notieren Etappenziele. Hat Boris Reisetaschen dabei? Ist er zu Hause ausgezogen? Solche Themen.

In den vergangenen Tagen hätten "Verfolger" unterwegs versucht, ihn "zu provozieren", sagt Becker. Er sollte, so vermutet er, wohl die Nerven verlieren. Anhalten, aussteigen, sich jemanden greifen. Tut er aber nicht. Das hat er sich fest vorgenommen.