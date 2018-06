Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne geht sie der großen Politik im Alltag auf den Grund. © Kulturrat der EKD

Von der Hölle war lange nicht mehr die Rede. Bis eine Horde Vermummter ganze Straßenzüge Hamburgs in eine solche verwandelte. Die PR-Leute im schwarzen Block haben offenbar im Reli-Unterricht gut aufgepasst. Hölle, das ist der Ort der auf Dauer gestellten Zerstörungswut, ein Ort, wo das Böse seinen Spaß hat. Das Böse hat keine Botschaft außer das ziellose Kaputtmachen als Selbstzweck. Vom Maß der Gewaltbereitschaft sind viele überrascht. Doch immer wieder mischt sich eine "Ja, aber"-Botschaft ins Kopfschütteln. Ja, alles ganz schlimm, aber ist diese Wut nicht Ausdruck einer Globalisierungskritik, die sich sonst kein Gehör mehr verschafft?

Diese "Ja, aber"-Distanzierung geht bis weit in kirchliche Kreise. Eine Frage drängt sich auf: Ist exzessive Gewalt mit Weltanschauung besser als ohne? Sind ein paar linksradikale Theorien und eine auf die Spitze getriebene Politikverachtung, die sich politisch gibt, moralisch jenen Gewaltexzessen überlegen, die Hooligans nach Fußballspielen betreiben, sozusagen als Höllenspaß am Wochenende?

Wer so denkt, sitzt dem Missverständnis auf, dass intendierte Weltverbesserung mehr moralische Spielräume hat als anders motivierte Handlungen, denen nur egoistischer Spaß an der Zerstörung zugestanden wird. Hooligans dürfen bekanntlich auch nicht in Kirchen übernachten. Doch wenn das Weltbild stimmt, ist offenbar so mancher Großmut erlaubt, als seien die Hamburger Ereignisse nur Folge einer juvenilen Übertreibung von etwas, was im Grunde richtig ist. Wer so argumentiert, vergisst, wie menschenverachtend Weltbilder sein können, auch wenn sie im hohen Ton der Utopie daherkommen. Wer die Hölle will, betreibt keinen Widerstand, sondern praktischen Nihilismus.

Wer in diesen Zeiten die frustrierenden und mühsamen Verständigungsprozesse von Regierenden verhindern will, treibt die eine Welt in die Hände vieler Populisten und militärisch hochgerüsteter Narzissten. Welcome to hell. Wer Radikale radikal bekämpfen will und auf das Bündnis der Weltzivilgesellschaft setzt, wer Kriege verhindern will, darf nicht Krieg spielen wollen. Wer etwas gegen den Hunger in der Welt tun will, plündert keine Supermärkte. Woher kommt die heimliche Sympathie für diese Art destruktiver Energie bei denen, die in der Kirche so entschieden "gegen rechts" sind? Warum ist immer noch "linksradikal" etwas weniger schlimm als "rechtsradikal"? Es ist Zeit, die Weltbildkritik aus dem Geiste des Christentums wieder ernst zu nehmen. "Welcome to heaven" sollte keiner zur Parole machen. Das wäre wieder Ideologie. Aber dem Reich Gottes in der Welt Raum zu geben und die Hölle auf die Straße bringen – das schließt sich absolut und nicht nur ein bisschen aus.