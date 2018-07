Peter Härtling war zu seiner Zeit eine große Nummer, man kann es nicht anders sagen. Gut zwanzig Schulen wurden nach Härtling, dem Dichter, nach Härtling, dem Kinderbuchautor, benannt, er trug das Große Bundesverdienstkreuz und Ehrenwürden sonder Zahl, aber dann sank sein Stern, nicht unbedingt die Schaffenskraft, was seine Beurteilung jetzt, da er im Alter von 83 gestorben ist, nicht einfach macht. Was war die große Zeit? Es waren die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, als die Gedanken der Studentenbewegung mit rasender Geschwindigkeit Allgemeingut wurden und nach literarischer Anwendung schrien. Härtling bearbeitete das Leben, vor allem das Liebesleben und -leiden Hölderlins, nach der kombinierten marxistisch-freudianischen Methode, alles ein einziger Triebstau und Klassenkampf dazu. Hölderlin machte ihn 1976 zum Mann der Stunde, einschließlich der Widerstände, die er in reaktionären oder allzu empfindsamen Kreisen hervorrief, die ungern hatten, dass einer Figur der Vergangenheit das Seelenleben der Gegenwart untergeschoben wurde. Er hat es noch mehrfach probiert, mit Waiblinger (1987), Schubert (1992), Schumann (1996), E. T. A. Hoffmann (2001), aber zunehmend dezenter. Den Gedanken der Emanzipation, vom Autoritären wie von Autoritäten, folgten auch seine Kinderbücher, ungeheuer erfolgreich fast alle (Das war Hirbel, 1973; Ben liebt Anna, 1979). Die Eltern, die aus der 68er-Generation hervorgegangen waren, konnten darin ihre Erziehungsideale wiederfinden. Heute erregen die Bücher eher Wohlgefallen bei Kindern und Missfallen bei den Eltern. Aber obwohl Härtling, ein Ostflüchtling, der als Antikommunist begann (unter anderem als Redakteur des Monats), im Lauf seines Lebens immer weiter nach links rückte, waren seine Gedichte und die größtenteils autobiografischen Romane (Nachgetragene Liebe, 1980; Herzwand, 1990) nicht eifernd und politisch, sondern elegisch. Sein Ton, mild und in Moll, ist noch heute im Ohr. Die Beurteilung seiner literarischen Bedeutung muss auf morgen warten.