Das Post-Experiment

Liefert die Deutsche Post auch Schlappen-Karten aus? Oder Schwammtuch-Grüße? Manche Dinge sollte man nicht fragen, sondern einfach selbst herausfinden. Starte diesen Sommer doch ein Post-Experiment! Such dir dazu ein Objekt, zum Beispiel eine alte Badelatsche, ein Stück Holz, eine Frisbeescheibe oder einen (sauberen!) Spüllappen. Das Objekt sollte relativ flach sein, nicht verschimmeln können, nicht auseinanderfallen – und nicht zu wertvoll sein. Schließlich kann es sein, dass es nie ankommt. Schreib gut lesbar die Adresse drauf, an die du deinen Objekt-Gruß schicken willst, und bestimm das passende Porto. Dafür brauchst du ein Lineal, eine Waage und eine Portotabelle (www.deutschepost.de). Kleb ausreichend Briefmarken auf das Objekt, und steck es in den nächsten Briefkasten. Dann steht der schwierigste Teil an: warten, ob es ankommt ...

Liebe Grüße

Hast du schon mal eine Umarmung verschickt? Einen Luftballongruß, der tatsächlich ankommt, oder einen Kettenbrief, der Freude verbreitet? Hier sind drei Ideen für beglückende Post:

1. Komplimente-Kettenbrief

In Kettenbriefen wirst du aufgefordert, etwas zu tun und danach den Brief an eine bestimmte Anzahl Menschen weiterzuleiten. Du schickst ihn zum Beispiel an 5 Leute, die schicken ihn wieder an 5 Leute – 5 x 5 macht 25. Diese 25 schicken den Brief wieder an je 5 Leute – 25 x 5 macht 125, und das mal 5 – na ja, das kannst du dir ja ausrechnen. Jedenfalls erreichen solche Briefe deshalb sehr schnell sehr viele Menschen – Schneeballprinzip sagt man dazu. Oft sind die Botschaften in Kettenbriefen aber ziemlich gruselig. Manchmal wird einem sogar damit gedroht, dass etwas Schreckliches passiert, wenn man nicht mitmacht. Das ist natürlich Humbug, deshalb: ab in den Papierkorb mit solchen Mails oder Briefen! Aber das Schneeballprinzip kann man ja auch dazu benutzen, etwas richtig Nettes zu verschicken – zum Beispiel einen Komplimente-Kettenbrief.

Mal auf einen Zettel 5 Sprechblasen, in eine schreibst du dein Start-Kompliment, zum Beispiel: "Du bist super!" Ergänz noch eine kurze Anleitung, etwa so: "Das ist ein Komplimente-Kettenbrief! Mach doch mit: Schreib dein Lieblingskompliment in eine der noch freien Sprechblasen, kopier den Brief dann 5-mal, und schick ihn an 5 Leute." Du selbst machst das auch, also Brief 5-mal kopieren und an 5 Leute schicken; entweder klassisch mit Briefmarke oder per Jackenpost: einfach den Empfängern in die Jackentasche stecken! Wenn alle Sprechblasen gefüllt sind, endet der Kettenbrief. Vielleicht hast du ja Glück, und ein Exemplar landet am Ende wieder bei dir.

2. Verschickbare Umarmung

Kennst du jemanden, den du dringend in den Arm nehmen möchtest, der dafür aber leider viel zu weit weg wohnt? Hier kommt die elegante Lösung für dieses Problem: die verschickbare Umarmung!

Zeichne dafür die Umrisse deiner beiden Hände auf festes Papier, und schneid sie aus. Stanz in beide Papierhände unten ein Loch, und verbind sie mit einem Band oder Faden. Und dann schreib auf die Papierhände einen Gruß – du könntest zum Beispiel erklären, warum du den Empfänger gern umarmen möchtest. Wenn du magst, kannst du die Hände noch anmalen oder verzieren. Jetzt musst du deine Umarmung nur noch in einen Umschlag stecken und absenden!

3. Luftballongruß

Wer Ballons mit Karten dran in die Luft steigen lässt, hat normalerweise keinen blassen Schimmer, wohin es die Nachricht weht. Mit dieser Ballonpost kannst du deine luftigen Grüße ganz zielgerichtet verschicken.

Puste einen Luftballon auf, und klemm ihn mit einem Verschlussclip für Gefrierbeutel zu. Schreib und zeichne nun deine Botschaft mit wasserfesten Stiften auf den Ballon. Öffne die Klammer, und lass die Luft wieder raus, schon schrumpelt die Schrift zu einem unleserlichen Gekrickel zusammen.

Steck den Ballon in einen Umschlag, und ab in die Post damit! Sobald der Ballon wieder aufgepustet wird, kann der Empfänger deine Nachricht lesen.