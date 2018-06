Manchmal erwischt einen der Kulturschock dann, wenn man ihn am wenigsten erwartet. Meine Freundin Jess erlebte ihn im Bett mit einem Deutschen. Jess ist 25 Jahre alt, Single und vor einem Jahr aus London nach Berlin gezogen.

Es war schon das fünfte Date. Sie haben Händchen gehalten, rumgeknutscht und sich gut unterhalten. An jenem Abend kauften die beiden – in dieser Geschichte sollen sie Jess und Manuel heißen – gemeinsam Gemüse im türkischen Supermarkt, eine Flasche Rotwein und kochten bei ihr zu Hause. Dann ging alles ziemlich schnell. Von der Küche übers Sofa ins Bett. Er war schon – ohne Kondom – in sie eingedrungen, da fragte sie: Bist du eigentlich getestet?

Von einer Sekunde auf die nächste war der Sex vorbei, der Abend ruiniert. Was für ein Abturner!, murmelte er, rollte von ihr runter und drehte ihr den Rücken zu.

Jess war ratlos. Für sie ist die Frage nichts Ungewöhnliches. Trotzdem entschuldigte sie sich, erklärte die Sache zum kulturellen Missverständnis und schlief am Ende doch noch mit ihm. Ohne Kondom. Als sie am nächsten Tag noch mal über die Situation sprechen wollte, ging er nicht ans Telefon.

Vielleicht fühlte Manuel sich durch die Frage angegriffen, verunsichert, vielleicht ist er auch einfach ein Arschloch. Sicherlich steht er nicht stellvertretend für deutsche Männer. Der Einzige, der ein Problem damit hat, über Verhütung zu sprechen, ist er aber leider nicht.

Es gibt viele Gründe, warum man kein Kondom benutzt. Weil gerade keins da ist. Weil beide denken, es reicht, wenn sie die Pille nimmt. Weil er findet, dass es sich nicht so gut anfühlt. Weil sie zu schüchtern ist zu widersprechen. Weil man meint, genug über den anderen zu wissen. Oder weil man nun schon ein paar Mal mit Kondom miteinander geschlafen hat und ein vermeintliches Vertrauen aufgebaut hat. Der andere hätte doch was gesagt, wenn er Zweifel hätte. Oder?

Zeit Online Karten dpa Kondom geplatzt – und jetzt? Das Date lief super – bis zu diesem Moment. Riss im Gummi. Kann ich das Aids-Virus HIV erwischt haben? Was jetzt zu tun ist. © NIH Angst! Wovor noch gleich? HIV greift die Körperabwehr an. Bei wem Aids ausbricht, den machen sonst harmlose Erreger schwer krank. Passiert mir das jetzt auch?

© Davis/Express/Getty Images Ruhig bleiben Es muss nicht zur Ansteckung gekommen sein. Es gibt ein paar Tipps, um das Risiko jetzt noch zu verringern. Genau lesen! Und keine Hektik.

Sofort machen Sperma ausspucken und Mund spülen – falls möglich mit hochprozentigem Alkohol. Oralsex sein lassen Nicht die Zähne putzen – sind Viren vorhanden, könnten sie ins Zahnfleisch gerieben werden.















HIV-Test Schnelltest Ergebnis in 30 Minuten? Tatsächlich: Schnelltests bringen nach einer halben Stunde ein erstes Ergebnis. Machen sollte man sie aber erst zwölf Wochen nach dem ungeschützten Sex – sonst sind sie zu unsicher. Am Ende muss man also länger bangen als nach dem Labortest.

























Warum auch immer: Es passiert. Die ganze Zeit. Wir verzichten auf Schutz, wenn es gerade nicht passt. Zu unbequem, zu betrunken, zu schüchtern, so lauten auch die Antworten meiner Freunde, die – obwohl sie es natürlich alle besser wissen – beim Sex mit mehr oder weniger fremden Menschen schon mal kein Kondom benutzt haben. Hier ein paar Sätze, die während der Gespräche gefallen sind:

"Er kam gerade aus einer langjährigen Beziehung, ich war frisch getrennt. Was sollte schon passieren?"

"Ich nehme die Pille, wir hatten denselben Freundeskreis, irgendwie schien es einfach nicht nötig."

"Als ich gefragt habe, ob er ein Kondom dabeihat, hat er einfach gesagt: Mit macht er’s nicht. Ende der Diskussion."

Manche haben regelmäßig Sex ohne Kondom, die meisten nur absolut ausnahmsweise. Aber es kommt vor, obwohl jedes Kind weiß, dass man auf jeden Fall ein Kondom benutzen sollte. Zumindest dann, wenn man seinen Partner nicht wirklich gut kennt und weder ein Kind bekommen möchte noch eine dieser Geschlechtskrankheiten – oder STIs (sexually transmitted infections), wie sie heute richtig heißen: Gonorrhö, Chlamydien, Syphilis, Hepatitis A, B, Herpes, HPV, Trichomonaden, Krätze, Filzläuse und natürlich HIV.