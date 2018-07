Es war der Bart. Im Dezember vergangenen Jahres bestieg der konservative Diplomat John Bolton den goldenen Fahrstuhl des New Yorker Trump Tower, um hoch oben für ein politisches Spitzenamt in der neuen US-Regierung vorzusprechen: den Job des Außenministers der Vereinigten Staaten. Mitt Romney, David Petraeus und einige andere Kandidaten hatten es ebenfalls bis in die Endrunde geschafft und waren schon im Trump Tower gewesen. Doch am Ende ging der Posten an Rex Tillerson. Bolton scheiterte unter anderem, weil sein buschiger weißer Schnauzer dem frisch gewählten Präsidenten missfallen habe, verriet ein Mitarbeiter später der Washington Post. Der erwarte von den Mitgliedern seiner Regierungsmannschaft the look. Bolton war raus.

Mehr Erfolg hatte der 16-jährige Gulian in Hamburg. In Jeans und Turnschuhen betrat der Hauptschüler im April den Büroturm der Deutschen Bahn – wie gut hundert andere auch. Er blieb verbindlich, wusste, was er wollte, und kam auf den Punkt. Nach einer knappen Stunde hatte er das Auswahlkomitee von sich überzeugt. Die Zusage für einen Ausbildungsplatz nahm er mit. Bester Stimmung hüpft er durchs Foyer: "Lief super!" Er wird jetzt Lokführer.

Ob Weltpolitik oder Bummelzug, ob Chefdiplomat oder Azubi, ob New York oder Hamburg – das Prinzip Casting verbindet heute alle Berufe, Schichten, Klassen. Nach seinem Wahlsieg ließ Donald Trump reihenweise Anwärter auf hohe Ämter antanzen – wie früher Bewerber in seiner Realityshow The Apprentice (deutsch: "Der Lehrling"), die erstmals 2004 im US-Fernsehen lief und in der Kandidaten um einen Job bei ihm kämpften. Auch die Deutsche Bahn veranstaltet Azubi-Castings im ganzen Land. Die Documenta in Kassel castet Studenten für Jobs als Garderobieren. Wohngemeinschaften casten Mitbewohner, Singles mögliche Liebespartner im Speeddating. Sogar die deutsche Astronautin für den Flug zur Raumstation ISS im Jahre 2020 wird in einem Verfahren ermittelt, das manche an Deutschland sucht den Superstar erinnert. Was Dieter Bohlen und Heidi Klum einst ein paar Teenagern abverlangten, ist jetzt Normalzustand. Ein Konzept aus der Fernsehunterhaltung ist tief in die Gesellschaft eingesickert.

Ein Casting ist etwas anderes als ein traditionelles Bewerbungsverfahren. Das Vorstellungsgespräch findet nicht erst am Ende eines langen Suchprozesses statt, bei dem die meisten Bewerber bereits anhand von vielen Kriterien – seien es Schulnoten, Lebenslauf, Passfoto, Adelstitel, Herkunft, persönliches Anschreiben oder Uni-Abschluss – ausgesiebt wurden. Beim Casting geht es gleich ums Ganze. Schon zu Beginn zählt der persönliche Eindruck, alles andere mag sich später entscheiden. Es ist ein großes Hier und Jetzt. Das ist der Unterschied.

Mehrere Kräfte formen die Castinggesellschaft: Zum einen hat ein Jahrzehnt der Dauerberieselung mit Castingshows den Wertekanon verschoben. Das Ausmaß der öffentlichen Aufmerksamkeit, die ein Individuum auf sich ziehen kann, ist inzwischen eine gefragte Ressource. Zum anderen erzwingt der digitale Wandel eine Debatte über die Zukunft menschlicher Arbeit, bei der es stärker denn je auf kommunikative Fähigkeiten ankommt. Die Castinggesellschaft hat eigene Regeln, erfordert neue Eigenschaften, stellt das Verständnis von Leistung und Ergebnis auf den Kopf. Und sie verbreitet sich weiter.

Alles begann 1999. Da hatte der Neuseeländer Jonathan Dowling die Idee für die Sendung Popstars. Um Teil einer Girlgroup zu werden, mussten sich Mädchen unter Dauerbeobachtung von Millionen Fernsehzuschauern wieder und wieder präsentieren, Konkurrentinnen ausstechen und eine Jury für sich einnehmen. Der so generierten Retortencombo TrueBliss gelang danach zwar nur ein mäßig erfolgreiches Album – der wahre Erfolg aber war das TV-Konzept. Es wurde in drei Dutzend Länder verkauft, hundertfach kopiert und weiterentwickelt. Heute gilt Popstars als die Mutter aller Castingshows.

Der Himmel ist bewölkt, als im Frühling die deutsche Castingmaschine wieder einmal anläuft. Im Hannover Congress Centrum wird Das Supertalent gesucht. Zum elften Mal. RTL wird die Suche dann im Herbst zeigen, ein Best-of aus Berlin, München, Ulm, Köln, Wien. Ob auch eine Szene aus Hannover hineingeschnitten wird, ist fraglich. Nur etwa 20 junge Leute stehen jetzt vor der Halle Schlange. Wer die Wartenden anspricht, hört Sätze wie: "Ich habe gestern Abend vom Casting erfahren und dachte mir: Einfach mal hin!" Oder: "Ich hab schon mal versucht, Supertalent zu werden, hat aber nicht geklappt." Einer will beatboxen, auch er hat es schon einmal probiert, auch er kam nicht weiter. Dieses Mal soll es besser laufen (wird es aber nicht).