I. Mit vorgetäuschten Geboten rechnen

Chandelier-Bids sind im Auktionssaal das, was Fake-News in der Nachrichtenwelt sind: eine Vortäuschung von Tatsachen. Der Auktionator verkündet ein Gebot, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt – mit dem Ziel, andere Bieter zu animieren, ihrerseits noch etwas draufzulegen. Und weil er dabei keinen der Anwesenden im Saal angucken kann und den Blick stattdessen schweifen lassen muss, zum Beispiel zum Kronleuchter, hat sich für dieses wenig faire Manöver der spöttische Begriff Chandelier-Bid eingebürgert.

II. Nicht zu sehr auf die Regeln verlassen

Manchmal spricht man auch von phantom bidding, von einem bid off the wall oder shame bidding, weil sich der Versteigerer, der sein Geschäft mit solch einem Trick aufzubessern trachtet, eigentlich schämen sollte. Zumal es den Auktionsregeln widerspricht, die Bieter derart in die Irre zu führen. In den USA bemüht sich deswegen Richard Brodsky, altgedienter Abgeordneter im New Yorker Unterhaus, seit fast zwei Jahrzehnten, ein Gesetz durchzubringen, das Chandelier-Bids verbietet. Doch stets hat sich die Lobby der Versteigerer dabei als Spielverderber erwiesen.

III. Das Motiv des Auktionators verstehen

Die Auktionshäuser behaupten gewöhnlich, zu Chandelier-Bids nur deshalb zu greifen, um für den Einlieferer einen ordentlichen Preis zu erzielen. Ein routinierter Auktionsbesucher mag das durchschauen. Gefeit ist er dagegen jedoch nicht. Aber auch der Versteigerer lässt sich mit diesem Spiel auf ein Risiko ein. Denn wenn der Bieter aussteigt, muss er das Objekt zu diesem Preis selbst übernehmen.

IV. Welche Gebote zulässig sind

Wichtig: Nicht alles, was wie eine Luftnummer aussieht, ist auch eine. Denn wenn ein Bieter nicht im Auktionssaal anwesend ist, kann er durchaus ein schriftliches Gebot abgeben – das war schon so, als man noch nicht per Telefon oder online mitbieten konnte. Ein solches Gebot wird beim Auktionator hinterlegt. Er vertritt es, indem er nach einem Gebot im Saal darauf hinweist, dass ihm in der nächsten Steigerungsstufe ein entsprechend höheres Gebot vorliegt – ohne dabei sofort dessen Limit auszuschöpfen. Im Gegensatz zu den Chandelier-Bids entspricht ein solches Vorgehen den Auktionsregeln.