Wie schleppend die Aufklärung der Hamburger Horrornacht beim G20-Gipfel vorangeht, beweist schon die Tatsache, dass ihre intellektuellen Hintermänner immer noch nicht dingfest gemacht wurden. Dabei steht fest: Alle Schleichwege der linken Theorie führen direkt in die Schanze; wer den Kapitalismus kritisiert, hält den Stein schon in der Hand. "Die Linke braucht es nicht mehr", betonen Systemtheoretiker einmütig; für den Fortbestand des Planeten sei es völlig ausreichend, wenn nur noch Systemtheoretiker die Laufrichtung vorgeben. "Uns ging es noch nie so gut wie heute."

Nichts dokumentiert den Starrsinn linker Intellektueller besser als der Umstand, dass sie sich dieser tröstlichen Einsicht stoisch verweigern, um stattdessen im täuschenden Gewand trügerischer Friedfertigkeit den Marsch durch die Institutionen anzutreten. Vor Kurzem erst haben linke "Influencer" den Internationalen Währungsfonds gekapert und ihn zur demütigenden Selbstkritik gezwungen. Zeitgleich eroberten linke Seilschaften den Fels Petri und nahmen Papst Franziskus in geistige Geiselhaft. Seit seiner Gefangennahme durch Kapitalismuskritiker äußert er Sätze wie: "Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während ein Kursverlust an der Börse Schlagzeilen macht." Dass Gottes Stellvertreter vom linken Antichrist erpresst wird, beweist auch diese Wutpredigt: "Ich will arbeiten – gut; sie bieten dir einen Vertrag an. Von September bis Juni. Ohne Rente, ohne Krankenversicherung. Im Juni setzen sie den Vertrag aus, im Juli und August muss der Arbeitnehmer Luft essen. Die, die das machen, leben von den Blutspenden der Menschen, die sie zu Arbeitssklaven machen."

Was tun gegen die linke Gefahr? Der aus den Medien bekannte Medienphilosoph Norbert Bolz hat einmal festgestellt, dass sich das "Problem der Linken nur biologisch lösen lässt". Das ist sehr schön gesagt, doch so lange wollen wir nicht warten. Wir schlagen deshalb die Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Kapitalismuskritiker vor sowie eine wöchentliche Meldepflicht bei der örtlichen Gedankenpolizei. Diese wird eine fürsorgliche Vorablektüre ihrer Schriften vornehmen und mit dem aktuellen Stand der Systemtheorie abgleichen. Die Befreiung des Papstes aus der Hand linker Geiselnehmer wird allerdings nicht ohne Zuhilfenahme erfolgreicher Polizeieinsatzkräfte nebst Wasserwerfern zu bewerkstelligen sein. Bürgermeister Olaf Scholz, übernehmen Sie! FINIS