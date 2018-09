Am 20. Juli 1952 trafen sich im Innenhof des Bendlerblocks Westberliner Politiker und Kulturschaffende. Sie feierten die Grundsteinlegung für ein Denkmal: Der Bildhauer Richard Scheibe sollte eine figürliche Plastik schaffen, die an das Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 erinnert. Scheibe hatte dazu die zweieinhalb Meter hohe allegorische Figur eines heroisch nackten jungen Mannes vorgeschlagen, die Arme vor dem Oberkörper überkreuzt, sodass die gerade gesprengten Fesseln sichtbar werden. Kurz vor der Feier im Bendlerblock hatte der Westberliner Senat den Entwurf gebilligt.

Die mutige Tat selbst war damals noch umstritten. Vor allem kratzte sie am Selbstverständnis der militärischen Kaste, die in der Aktion Verrat witterte. Wollte man sich allerdings denkmal- und symbolpolitisch positionieren, so drängte die Zeit. Die DDR hatte sich längst als antifaschistischer Staat definiert und daraus einen eigenen Mythos mit Denkmälern und Festkalender geschaffen. In West-Berlin wiederum gedachte man schon weit jüngerer Ereignisse – etwa der Luftbrücke. Um das Denkmal im Bendlerblock zum Erfolg zu bringen, brauchte es also ein inhaltliches Konzept. Und da man festgelegt hatte, dass es durch eine entsprechende Inschrift näher erläutert werden sollte, galt es, einen Dichter zu finden.

Richard Scheibe schlug dem Senat vor, den Rektor der Freien Universität Berlin, Edwin Redslob, anzusprechen, den er seit den zwanziger Jahren gut kannte. Wenig später hatte Redslob den Auftrag für die Inschrift – einen Auftrag, der ihm bei seinem Versuch, die eigene Vergangenheit in ein positives Licht zu rücken, ungemein helfen sollte.

Redslob wurde 1884 als Sohn eines Weimarer Lehrers und Goethe-Verehrers geboren. Von 1920 an war er als Reichskunstwart für die Staatsrepräsentation der Weimarer Republik zuständig. 1933 wurde er in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Die Jahre in der "inneren Emigration" verbrachte er als erfolgreicher Publizist. Nach dem Krieg wurde er dann, wie so mancher, mehr und mehr zum Widerstandskämpfer.

Gleich nach dem Krieg bot er sich dem Berliner Magistrat als Mitarbeiter an und verwies auf seine "von jeher bekannte antifaschistische Einstellung". Im Sommer 1945 gehörte er zu den Mitgründern des Tagesspiegels. Als Westberliner Schlüsselfigur begann er, unterstützt von den Amerikanern, mit der Gründung von Kulturinstitutionen, die allesamt das Rubrum "frei" im Titel trugen: der Freie Kulturbund, die Freie Volksbühne, schließlich 1948 die Freie Universität, deren zweiter Rektor er wurde. 1949 behauptete Redslob erstmals, Teil des Widerstandes gewesen zu sein: "Ich war nicht aktiv illegal tätig", schrieb er, er habe aber zugesagt, im Falle eines Erfolgs "das Kulturministerium zu übernehmen" – eine Aussage, die durch nichts belegt ist.

1953 nun dichtete er, Scheibes Plastik vor Augen: "Ihr trugt die Schande nicht / Ihr wehrtet Euch / Ihr gabt das große ewig wache Zeichen / der Umkehr / opfernd Euer heißes Leben / für Freiheit, Recht und Ehre". Schande, Umkehr und Ehre waren die Schlüsselbegriffe, die Tat konnte als Reinigung von einer moralischen Befleckung verstanden werden, die Deutschland durch den Nationalsozialismus zugefügt worden war.

In der Folge erklärte Redslob auch den Bildhauer Richard Scheibe, der im "Dritten Reich" zahlreiche Staatsaufträge ausgeführt hatte, zum Widerständler. Kurz nach der Einweihung des Denkmals im Bendlerblock 1953 deutete er in einem Aufsatz Scheibes Arbeiten aus den dreißiger Jahren geschickt um. Die berühmte Befreiung von 1936 – geschaffen aus Anlass des Saarland-Votums ein Jahr zuvor – war plötzlich nicht mehr Ausdruck volksgemeinschaftlichen Zusammenhalts, sondern Vorbote der Demokratie.

1980 ist die Gedenkstätte im Bendlerblock umgestaltet worden: Der Sockel verschwand, Scheibes Plastik steht seither auf dem Boden, eine Tafel mit Redslobs Weihe-Inschrift ist ins Pflaster eingelassen. Man begegnet dem Widerstand auf Augenhöhe. Eine kritische Kommentierung wäre umso wichtiger – um deutlich zu machen, dass dieses Denkmal nicht nur an den Widerstand erinnert, sondern auch davon zeugt, wie er von Anfang an instrumentalisiert wurde.