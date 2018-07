Zumindest eine handfeste Konsequenz hat G20 in Hamburg gehabt: Dora Heyenn, frühere Spitzenkandidatin der Linkspartei, ist zu den Sozialdemokraten übergelaufen. Sie erklärte ihren Eintritt in die SPD als "Akt der Solidarität" angesichts von "Gewalt und Hass und Zerstörung" im Schanzenviertel.

Der Wechsel zeigt, wie sich am Thema Innere Sicherheit die Geister scheiden, gerade unter Genossen. Noch vor zwei Jahren, als sich Heyenn im Streit von der Linken trennte und als Fraktionslose weitermachte, erklärte sie, sie werde sich "auf gar keinen Fall" der SPD annähern. Heyenn hatte nach 28 Jahren wegen "Kommerzialisierung und Entsolidarisierung" die SPD verlassen.

Ihren einstigen Genossen von der Linkspartei wirft sie nun vor, sich nicht ausreichend vom schwarzen Block distanziert zu haben. Innensenator Andy Grote schwang sich in der Folge zum Vorwurf auf, die Linkspartei habe "direkte und indirekte Beihilfe" geleistet "zu dem, was in den letzten Tagen in unserer Stadt passiert ist". Dass Abgeordnete der Linkspartei sich als einzige Bürgerschaftsmitglieder während der "Welcome to Hell"-Demonstration vor Ort um Deeskalation bemüht haben, blieb außer acht.

Man mag den Übertritt Heyenns nun beklatschen oder als Wendehalsigkeit geißeln – doch im Grunde beweist er nur, wie zerstritten die Stadt nach G20 ist. Pointe: Ausgerechnet die Frau, die die Linke in Hamburg in bürgerlichen Kreisen salonfähig gemacht hat, ist Krisengewinnlerin einer Spaltung, die das politische Leben in Hamburg gerade vergiftet.