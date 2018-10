Stellen Sie sich mal vor, Sie wachen morgens auf, schauen aus dem Fenster und alles, was Sie sehen, erinnert Sie an Ihren Job: Draußen joggt gerade der Abteilungsleiter vorbei, und über den Straßen baumeln Stoffbanner in den Farben Ihres Unternehmens.

Finden Sie gruselig? Dann sollten Sie nicht bei Facebook anfangen. Der Konzern will, nach neusten Meldungen, im Silicon Valley eine Kleinstadt für seine Angestellten bauen. Fußläufig von der Konzernzentrale in Menlo Park sollen 1.500 Häuschen errichtet werden, nebst Shops, Cafés und einem öffentlichen Platz. Für die Facebook-Angestellten, die dort einziehen, ist das dann so, als würde die Arbeitswelt um das ganze Leben erweitert, das Office reicht bis ins Schlafzimmer.

Man geht nach der Schicht heim. Der Bagel im Kühlschrank ist ein Geschenk von Facebook, der Smoothie auch. Man geht in den Garten, um ein bisschen zu entspannen, sieht über den Zaun die grillenden Nachbarn – es sind Kollegen. Da wird einem eng ums Herz, und man geht irgendwo hin, wo es weit ist, gelangt auf einen Platz, aber alle Menschen dort sind wieder nur dieselben wie im Büro, und die Gespräche sind dieselben, und überall leuchtet das blau-weiße Facebook-Symbol.

Ist doch alles surreal und horrormäßig, möchte man denken. Aber aus Sicht von Facebook ist das nur logisch und konsequent. Denn schon jetzt kriegt man als Employé so ziemlich alles von diesem Unternehmen, was man so braucht; Essen, Friseur, Zahnarzt, plus fettes Gehalt. Facebook, der freundliche Kümmerer.

Jetzt also auch noch ein Häuschen in Arbeitsplatznähe! Im Silicon Valley! Wo es ein seltenes Glück ist, wenn man überhaupt eine vernünftige Wohnung findet. Es herrscht dort absurde Wohnungsnot. Seit 2010 sind im Valley über 600.000 neue Stellen geschaffen worden, der Immobilienmarkt ist nicht ansatzweise mitgekommen. Die Mietpreise in San Francisco und im Valley schossen derart durch die Decke, dass die Gegend für viele Alteingesessene nicht mehr zu finanzieren ist. Sie verlieren ihr Obdach in solchen Scharen, dass der Stadtrat von San Francisco vergangenes Jahr tatsächlich einen "Wohnungsnotstand" ausrief. Es gibt viel zu wenige Wohnungen in der Gegend und viel zu viel Geld. Und in diese Not baut Facebook nun eine Kleinstadt für seine Angestellten. Man könnte das nett finden oder gar wohltätig. Wäre es nicht so verlogen.

Neulich schimpfte ein Unternehmenssprecher, dieses ganze Bauprojekt sei ja nur notwendig geworden, weil der Staat es versäumt habe, in den öffentlichen Verkehr und den Wohnungsbau zu investieren. Das ist extrem wohlfeil, ist man sich im Silicon Valley doch nicht zu schade, noch jedes kleinste Schlupfloch auszunutzen, um dem Staat keine Steuern zahlen zu müssen.

Facebook hat große Unternehmensteile nach Irland ausgelagert, weil es dort nur rund ein Drittel der amerikanischen Steuern entrichten muss. Dem Fiskus kein Geld geben und dann darüber schimpfen, dass der Staat keins ausgeben mag, das ist zynisch. Facebook hätte diese Steuern zahlen müssen, und dann hätte die Politik, zum Beispiel, sozialen Wohnungsbau unterstützen können, um die Not zu bekämpfen. Stattdessen behält Facebook das Geld und baut davon Wohnungen, und zwar ausschließlich für die Seinen, und wird damit auch noch Geld verdienen.

Man hofft ja manchmal, irgendwann werde die Welt das Silicon Valley schon einholen, und die Bewohner würden sich daran erinnern müssen, dass ihr Tal keine Insel ist und dass man sich den öffentlichen Raum immer noch mit den nicht hackenden Menschenbrüdern und -schwestern teilen müsse.

Facebook-Town beweist aber, dass Reichtum ab einer gewissen Stufe keine Solidarität mehr zu kennen braucht. Dass Reichtum es vielmehr möglich machen kann, sich wirklich eine Insel auf dem Festland zu bauen, eine Enklave, um die herum die Wüste wächst.

Schwacher Trost für den Rest, dass die Insel vermutlich bedrückend ist, eng und seelenlos.