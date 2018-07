Der erste große Sammler, der begriffen hat, was für ein bedeutender Künstler dieser Jonathan Meese ist, war Harald Falckenberg aus Hamburg. Für Herrn Falckenberg, der ein eigenes Kunsthaus besitzt, das Falckenberg-Museum in Harburg, und der auch sonst keine Mühen gescheut hat, um bedeutende Werke in diese Stadt zu holen, für diesen Kenner und Käufer muss das jetzt richtig hart sein: dass der auf dem Markt (Preise sechsstellig), in Museen, Galerien und Feuilletons gefeierte Meese sich hinsetzt und für eine Zeitung ein Werk malt. 5,10 Euro, peng, und schon hat man einen echten Meese erworben.

Und warum hat besagter Meese, der seit rund 15 Jahren den Kulturbetrieb in Atem hält, mit skandalösen Werken und Aktionen – in Bayreuth, wo er inszenieren sollte, haben sie ihn sogar rausgeschmissen –, warum malt so ein gefürchteter Darling der Kunstwelt exklusiv oder, wie Meese sagen würde, EXKLUSIV CHEFMÄSSIG ein Plakat für die ZEIT:Hamburg?

Erstens: weil er Student der Hochschule für bildende Künste (HFBK) in Hamburg war.

Zweitens: weil diese Künstlerschmiede nun ihr 250. Jubiläum feiert.

Die Besten, Renommiertesten und Streitbarsten der deutschen Kunstwelt haben am sogenannten Lerchenfeld (Jargon für HFBK) unterrichtet und studiert. Klingt zu groß, zu eitel? Hier einige Namen: Lyonel Feininger, Hanne Darboven, Horst Janssen, Martin Kippenberger, Daniel Richter, Fatih Akin, Vicco von Bülow. Als Dozenten waren im Einsatz: Joseph Beuys, Alfred Hrdlicka, Friedensreich Hundertwasser, Wolfgang Tillmans und viele mehr.

Was verbirgt sich hinter dem Namedropping? Die Tatsache, dass diese Hochschule hierzulande seit Generationen den kreativen Zeitgeist prägt und umkrempelt und aufmischt. Für Hamburg ist die HFBK der Ort, an dem die Vorstellung vom Hanseaten als Krämer und Koofmich gegen den Pinselstrich gebürstet wird. Für die Kulturnation Deutschland ist die HFBK einer der wichtigsten Lieferanten von Ideen, Werken und Talent.

Beim Senatsempfang anlässlich des runden Geburtstags trat Jonathan Meese im Großen Festsaal auf und sagte: "Kunst ist die totale Freiheit." Dass es einen Ort gibt in Hamburg, ganz konkret, belebt und bespielt und bearbeitet von Malern, Zeichnern, Bildhauern, Video-, Film- und Performancekünstlern, einen Ort, an dem die kreative Freiheit ein Anspruch ist und eine Praxis, das ist ein Glück.

Dafür danke, liebe HFBK, und herzlichen Glückwunsch!

