Die Polizei war früher grün, so wie Jutta Ditfurth. Doch lange bevor Streifenwagen und Uniformen farblich internationalisiert wurden, hat sich die Politikerin blaugeärgert über ihre Partei. 1991 ist sie ausgetreten, aus Protest, zusammen mit vielen anderen Linken, denen die Grünen nicht mehr links genug waren. Ditfurths eigene Parteigründung, die Ökologische Linke, blieb bedeutungslos. Die Realos hatten sich durchgesetzt, die Radikale aber ließ sich nicht abbringen von ihrem Weg, der sie nur radikaler gemacht hat.

Doch ausgerechnet 2017, wo es für die Grünen wieder um die Frage geht, ob sie eher links oder rechts koalieren, ob sie sich im Bund auf Grün-Schwarz einstellen oder hinarbeiten auf Rot-Rot-Grün, sitzt Jutta Ditfurth wieder als Vertreterin der Linksgrünen in Talkshows. Vergangene Woche etwa bei Sandra Maischberger, wegen der Ausschreitungen bei G20. Mit ihrer Haltung zur politischen Gewalt brachte sie Wolfgang Bosbach dazu, die Runde empört zu verlassen. Der Mann, der erstens Mitglied mannigfacher Talkrunden und zweitens Mitglied der CDU ist, hat seinen natürlichen Lebensraum ihretwegen geräumt.

Jutta Ditfurth besetzt einen freien Stuhl, in den Talkshows, aber auch für die Grünen, weil sonst halt keiner mehr da ist, der Gewalt irgendwie okay findet, solange sie nicht vom Staat ausgeht. Zumindest nicht im Wahlkampf. Hans-Christian Ströbele, der zuverlässigste linksgrüne Talkshowgast alter Schule, verabschiedet sich langsam in den Ruhestand, überall setzen sich die Özdemirs und Kretschmanns durch. Schon wieder scheinen die Realos zu gewinnen. Ditfurth ist somit die letzte radikale Grüne, das letzte überlebende Exemplar derer, die sich nicht verbiegen wollten für die Macht, die aber gerade darüber bitter geworden sind.

In Jutta Ditfurths Fall: unerbittlich.