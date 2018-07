In den Berichten über das unschöne Verhalten, dessen sich Berliner Bereitschaftspolizisten jüngst in Hamburg schuldig gemacht haben sollen, findet sich ein bemerkenswertes Detail. Die Polizisten begründeten die ihnen vorgeworfenen Späße (Striptease mit Dienstpistole, Gruppenpinkeln, unabgeschirmter Geschlechtsverkehr) mit Langeweile. In ihren Hamburger Container-Unterkünften habe es keinerlei andere freizeitliche Ablenkung gegeben: "Nicht einmal einen Fernseher!"

Damit ist ja wohl Folgendes gemeint: Hätten die Berliner Polizist(inn)en Zugang zu den Programmen deutscher Fernsehsender gefunden, wären sie nicht darauf gekommen, halb nackt auf den Tischen zu tanzen oder in angetrunkenem Zustand den Hosenstall zu öffnen. Sie hätten sich so anständig wie in Muttis Wohnstube vor dem Fernsehgerät versammelt, ihren Durst mit einer Limo gelöscht und ihr Triebleben mit dem keuschen Anblick deutscher Nachrichtensprecher sublimiert.

Es heißt ja immer, Fernsehen sei ein Medium von gestern. Mitnichten! Dem Image der Berliner Polizei war die Sause nur bedingt förderlich. Die Chefs von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 haben jedoch endlich mal einen echten Grund zum Feiern. Interessant wäre, zu erforschen, was sich in den Containern zugetragen hätte, wenn es dort zwar einen Fernseher gegeben, dieser aber nur über den Kanal von Arte verfügt hätte. Wären auch Dokus wie Spannende Geschichten aus der Bronze-Zeit oder Grillen: Wie geht es richtig? in der Lage, auf Berliner Polizisten disziplinierend zu wirken?

Die Ehrenrettung des Fernsehens durch die amüsierfreudigen Beamten kann über ihr fehlendes Traditionsbewusstsein nicht hinwegtäuschen. Offensichtlich haben sie jene Aktivität aus dem Blick verloren, die bis zum Siegeszug des Fernsehens die Freizeitvergnügungen beherrschte: das Kartenspiel. Leicht zu verstauen in den Uniform-Innentaschen, hätten die Berliner ein paar Kartenspielsets mitbringen, sich zu Skat- oder Doppelkopfrunden zusammensetzen können, und der ganze Ärger wäre ihnen erspart geblieben. Sind sie zu jung, um ein gutes altes Kartenspiel zu besitzen? Hier ist der Berliner Innensenator gefragt. Im Gesamtpaket der Ausrüstungslücken seiner Truppe fielen ein paar Tausend Kartenspielsets kaum ins Gewicht.

Damit allein wäre es natürlich nicht getan. Um Skat und Doppelkopf zu spielen (Mau-Mau verspricht zu wenig Adrenalin, Rommé klingt zu sehr nach Wilmersdorfer Witwen), muss man die Regelwerke kennen: Dazu bietet sich das sachlich kompetente und stilistisch ansprechende Buch Das 1x1 der Kartenspiele an.

