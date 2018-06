Gegenseitige Schuldzuweisungen

Es kommt mir so vor, als wäre der Grundkonsens unserer Zivilisation in den Tagen von G20 aufgekündigt worden. Darüber müssen wir in Hamburg reden, aber erst in ein paar Wochen. Im Moment zittern die Leute noch unter der Wucht der Eindrücke. Die Emotionen sind zu stark. Wir sind traumatisiert. Die Angst vor Gewalt ist auch nicht weg. Meine St.-Pauli-Kirche lag genau im Auge des Sturms, und so haben wir uns auch gefühlt.

Als unten an der Elbe die Welcome-to-hell-Demonstration aufgelöst wurde, saßen wir vor unserer Kirche. Wir hatten einen großen Tisch für 50 Leute aufgebaut und waren gerade dabei, miteinander zu picknicken. Ich sehe den Tisch als Symbol: Man teilt seine Sorgen, nicht nur das Essen. Und der Redebedarf der Anwohner hier in der Nähe der Sicherheitszone war groß, das konnte man schon vorher spüren. Nachdem die Polizei den Demonstrationszug aufgebrochen hatte, strömten Tausende aufgebrachte Menschen an unserem Kirchgelände vorbei. Es war dramatisch. Rollstuhlfahrer kamen nicht über die Straße, viele hatten Tränen in den Augen, wegen des CS-Gases, das auch über unser Kirchengelände waberte. Wir mussten Leute schützen. Eine Familie mit kleinen Kindern habe ich schnell in die Kirche in Sicherheit gebracht. Es war eine furchtbare Eskalation.

Meine Gemeinde reicht bis ins Schanzenviertel hinein. Die Leute hier sagen: Wir haben noch nie so viel Polizei gesehen, fühlten uns aber auch noch nie so ohnmächtig und schutzlos. Man konnte ja nicht mal gefahrlos einen Liter Milch kaufen gehen. Alle, die hier wohnen, haben erlebt, dass die Polizei mit anderen Dingen beschäftigt war, als unseren Stadtteil zu schützen. Damit will ich die Polizei nicht verurteilen; ich kann nur sagen, wie wir empfunden haben. Was wir jetzt brauchen, ist Sinn und Verstand, um das Geschehene aufzuarbeiten. Die politische Debatte im Moment ist unwürdig und von gegenseitiger Schuldzuweisung geprägt. Ich bin Pfarrer und jetzt in meiner Funktion als Seelsorger gefragt. Ich will allen Seiten zuhören. Ich habe hier in der Gemeinde zum Beispiel eine Mutter, deren Kinder nur noch Bilder der Gewalteskalation malen. Die haben Angst, der Schwarze Block könnte sie holen. Sie sind verstört. Es wird dauern, bis die Stadt geheilt ist.



Pastor Sieghard Wilm arbeitet in der St.-Pauli-Kirche im gleichnamigen Hamburger Stadtteil. Zum Gipfel hatte seine Gemeinde einen Sanitätscontainer aufgestellt.

Protokoll: Christina Rietz



Überschreitung der Grenzwerte

Hamburg war durch G20 nicht nur politisch gespalten, die Stadt war auch physisch zweigeteilt. Es gab kein Durchkommen. Denn die Polizei hatte die Strecken, auf denen die Staatsgäste zu ihren Terminen eskortiert wurden, hermetisch dicht gemacht. Unser Friedensgebet konnten wir deshalb nicht wie geplant durchführen. Es sollte – von der Polizei sogar gutgeheißen – inmitten der Sperrzone stattfinden. Doch die Polizei ließ keinen durch. Selbst den Theologen Eugen Drewermann und den Soziologen Hartmut Rosa nicht, die beide zu uns sprechen wollten. Nur etwa 35 Leute schafften es, zu kommen, mit über 300 hatten wir gerechnet. Der Lärm der Hubschrauber beeinträchtigte die Andacht. Selbst die Glocken des Michels waren kaum zu hören. Dennoch: Bläser und Keyboard unterstützten unseren Gesang, es fühlte sich an wie im Auge des Taifuns. Ich glaube nicht, dass die vielen Friedensgebete in der Stadt wirkungslos blieben. Dass es keine Toten, keinen Terroranschlag gab, war eine glückliche Fügung.

Dass die Polizei beschimpft und angegriffen, Geschäfte geplündert, Barrikaden und Autos angezündet wurden – all das ist für mich durch nichts zu rechtfertigen. Gewalt gegen Sachen ist auch Gewalt gegen Menschen. Sie beginnt mit Hassparolen. Die Grenzen sind da fließend. Wer brandschatzt, gefährdet Menschenleben. Dass plötzlich die Straßen leer waren, weil so viele Anwohner ihre Autos in Sicherheit gebracht hatten, war ein schöner Vorgeschmack auf die autofreie Stadt.

Eher peinlich berührte mich die Entschuldigung des Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz wegen seines gebrochenen Sicherheitsversprechens, das er besser nicht so leichtfertig hätte geben sollen angesichts angekündigter Gewaltexzesse. Besser wäre, er würde um Entschuldigung bitten für die Gesundheitsgefährdung großer Teile der Bevölkerung: Hamburg verletzt seit sieben Jahren in Folge EU-Recht wegen Überschreitung der Grenzwerte bei der Luftreinhaltung. Ist es nicht an der Zeit, nach dem mageren Gipfel-Ergebnis nicht nur global zu denken, sondern zuerst vor der eigenen Haustür zu kehren? Denn – wie der Papst sagt: "Diese Wirtschaft tötet." Auch lokal. Mein Wunsch: Franziskus lädt ein zu einem Gipfel, der dem Gemeinwohl dient.

Mehr als 13 Jahre lang war Christoph Störmer Hauptpastor an der Hauptkirche St. Petri in der Hamburger Innenstadt und dabei stets politisch engagiert: gegen Atomkraft, gegen Waffenexporte.



Protokoll: Hannes Leitlein



Vermummte Gestalten

Die Gewaltorgie während des G20-Gipfels war schlimmer als alles, was ich befürchtet hatte. Die Polizisten waren erschöpft und frustriert. Ich war als Seelsorger mit ihnen unterwegs. Sie haben tagelang nur ein bis zwei Stunden geschlafen, oft im Fahrzeug. Die Polizisten waren in voller Montur, mit Helm und Stiefeln ausgestattet – bei 28 Grad. Viele haben gesagt: "Wir können nicht mehr." Die Hitze, die Erschöpfung, die Gewalt zehrten an den Nerven. Sie konnten bei mir etwas Frust abladen. Maximal drei bis fünf Minuten jeweils, für mehr war keine Zeit.

Die schlimmste Situation habe ich am Donnerstag erlebt. Ich stand dicht dabei, als der Pressesprecher der Polizei angegriffen wurde. Er konnte sich in einen Rettungswagen der Polizei in Sicherheit bringen. Vermummte Gestalten griffen das Fahrzeug an. Sie versuchten, die Tür aufzureißen. Auch ein verletzter Polizist war im Rettungswagen. Die Vermummten schlugen und traten dagegen, rissen an den Türen. Das hat mich schockiert. Wie tief muss man gesunken sein, um einen Rettungswagen anzugreifen? Ich habe in die Augen eines Vermummten gesehen. Aus seinen Augen sprachen abgrundtiefer Hass und Zerstörungswille. Ich kam mir vor wie in einem Psychothriller. Es war erschreckend.

Auch die Angriffe mit Zwillen haben mich aufgewühlt. Das sind gefährliche Stahlkugeln. Mindestens zwei Polizisten wurden damit verletzt. Ich habe die Bilder gesehen. Wenn so eine Kugel das Gesicht oder den Nacken trifft, kann der Polizist sterben. Das ist eine neue Dimension von Gewalt. Dahinter stecken eine enorme kriminelle Energie, Menschenverachtung und Lebensverachtung.

Ich frage mich: Was treibt Menschen dazu, so zu sein? Was geht in ihnen vor? Geht in ihnen überhaupt noch etwas vor? Wie bringt es eine politische Idee nach vorne, wenn man einen Unschuldigen angreift? Das erschließt sich mir nicht. Ich bin wütend auf die Gewalttäter. Ich schaue jetzt noch anders auf die linksextreme Szene in Hamburg und auf die Akteure, die sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Ich blicke anders auf die Polizistinnen und Polizisten. Auf das, was sie leisten müssen.

Nun beginnt die Aufarbeitung. Als Polizeiseelsorger höre ich erst einmal zu. Viele Polizisten hat das Ausmaß der Gewalt schockiert. Sie leiden auch unter einer Schnellschuss-Mentalität in den Medien. Es vergeht ja kein Tag, an dem nicht eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Das ist ungerecht.

Denn was wäre denn die Alternative zum G20-Gipfel gewesen? Welche Alternative gibt es zum Reden? Auch für Staatschefs gilt das Versammlungsrecht. Das muss eine Stadt aushalten, ein Land aushalten können. Das ist eine Stärke, die wir haben, die unsere Demokratie hat. Es kann nicht sein, dass irgendein kleiner Teil der Bevölkerung sagt: Ihr dürft nicht hier sein. Das ist eine Anmaßung.



Patrick Klein ist seit 2015 Polizeiseelsorger in Hamburg, er predigt in der Hauptkirche St. Jacobi, wo er zuvor als Gemeindepastor gearbeitet hat.

Protokoll: Merle Schmalenbach