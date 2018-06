An einer Brücke in Kyoto, die über den Fluss Kamo führt, liegt ein sehr altes Bürstengeschäft, das anscheinend von mehreren älteren Damen geführt wird, denn immer stehen andere hinter der Theke, wann immer ich hineinschaue – und das ist ziemlich oft. Mich faszinieren die weit über hundert verschiedenen Bürsten, über deren Verwendungszweck ich oft nur rätseln kann. Mein Japanisch reicht nicht für eine Erklärung aus, also führen mir die Damen abwechselnd den Gebrauch mit möglichst eindeutigen und gleichzeitig eleganten Bewegungen vor: ah, ja, Schuhe bürsten. Den Rücken. Gemüse. Einen Topf. Aber was soll das sein? In kurzen Strichen eine Wand abbürsten? Ein Fenster? Einen Schnurrbart? Auf den Knien den Boden bürsten mit einer winzigen Bürste mit langem Stiel? Ich nenne die Damen mein Bürstenballett und kann nicht genug bekommen. Am Ende kaufe ich eine Gemüse- und eine Topfbürste für mich und einen Haufen Rätselbürsten für Freunde und Verwandte.

Doris Dörrie 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin. Ihre Kolumne erscheint im Wechsel mit "Das gehört nicht ins Feuilleton".

Traurig nehme ich irgendwann Abschied, überzeugt davon, dass es ein so reiches Bürstensortiment und die theatralische Vorführung desselben nur in diesem Laden in Kyoto gibt, bis ich in einer deutschen Kleinstadt, deren Namen ich aus Diskretion nicht nenne, einen alten Bürstenladen entdeckte. Eine überaus freundliche und kurvenreiche Verkäuferin führt mir hingebungsvoll eine Dekolleté-Bürste vor, eine Weinglas-Bürste und eine Bartbürste, und weil sie genauso enthusiastisch bei der Sache ist wie ihre Kolleginnen in Kyoto, lasse ich mir auch noch eine Heizungsbürste, Steckdosenbürste und Jalousiebürste vorführen. Als ich glücklich, aber ohne Bürste (wie viele Bürsten braucht der Mensch wirklich?) aus dem Laden wieder herausfalle, passt mich ein älterer Herr ab, der offensichtlich vor dem Laden gewartet hat. Unaufgefordert erzählt er mir, dass der Besitzer des Ladens ab und zu einen Zettel an die abgeschlossene Tür hängt: Wer Bürsten will, bitte bei meiner Frau klingeln. Bürschten, sagt er auf Bayerisch, bürschten, verstehen S’? Er lacht selig, und als ich weitergehe, wartet er weiter vor dem Laden, um dem nächsten Kunden denselben dämlichen Witz zu erzählen. Manchmal jedoch, wenn ich mit meiner japanischen Gemüsebürste das Gemüse putze, denke ich an ihn und gluckse unfreiwillig vor mich hin.