Früh lernten die Menschen, dass Großes nicht immer groß ist und klein nicht immer das Kleine. Märchen und Sagen berichten davon, von taumelnden Giganten und mächtigen Wichten. Ein Tropfen Gift fällt den Tyrannen, ein Funken setzt die Metropole in Brand. Winzige Körperchen können Völker morden, aber von Bakterien und Viren wussten die Vorväter und -mütter natürlich noch nichts.

Was sie begriffen, mit dem Fortschreiten der Wissenschaften, ist der innere Zusammenhang der Natur. Nichts steht für sich, Großes lebt aus dem Kleinen, eins greift ins andere. Uralt und vielen Kulturen vertraut ist dabei die Vorstellung von der Kette des Lebens, die selbst noch den Stein mit dem Menschen verbindet. Es brauchte Jahrhunderte, um zu verstehen, wie eng sie geflochten ist.

Die Gemälde des niederländischen Malers Otto Marseus [sprich: Marsëus] van Schrieck erzählen davon. Sie zeigen Kleines und Kleinstes, in der Tiefe des Waldes verstecktes Leben. Leben, das niemand wahrnimmt, das wir achtlos zertreten. Aber auch Giftiges. Stechendes. Wehrhafte Insekten, lauernde Reptilien, Nattern und Kröten unter Ranken, unter Pilzen und Disteln. Ein Staunen über das Unscheinbare und Naturverborgene liegt in diesen Szenen. Es sind Zauberbilder voll sanften Schreckens und vitaler Morbidität.

Sie entstammen jenem Gouden Eeuw, dem goldenen 17. Jahrhundert, da in Holland nicht nur die Künste, sondern auch die Wissenschaften blühten. Amsterdam und Leiden traten als Zentren der Gelehrsamkeit neben Florenz, Pisa und Padua. Niederländische Technik-Enthusiasten bauten die ersten Teleskope und Mikroskope, Johannes Swammerdam schrieb seine Pionierwerke zum Leben der Insekten. Botanik und Entomologie, Optik und Anatomie waren ein gebildetes Vergnügen der vermögenden Kreise, und es wurde sektiert und präpariert, was die prächtigen Gärten, was Larven und Leichen hergaben.

Otto Marseus gehörte zu diesen dilettierenden Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Dilettanten, deren Netzwerk ganz Europa umspannte. Hier liegt das Besondere, der Anspruch seiner Kunst, die jetzt erstmals überhaupt in einer Gesamtschau zu sehen ist. Die große Ausstellung im Schweriner Kunstmuseum mit Leihgaben aus vielen Ländern (vor allem aus Italien, das die meisten Marseus-Bilder besitzt) erschließt ein Werk, das selbst Glied einer Kette sein will und die Naturbeobachtung mit der Malerei verbindet.

So sehen wir in Schwerin nicht nur Gemälde, sondern bekommen auch Einblick in die wissenschaftliche Welt der Zeit, in riesige Folianten und Tafelwerke zur Biologie. Erfahren von den großen Natur- und Kunstsammlern der Niederlande und Italiens, von ihren Naturalienkabinetten und Wunderkammern, die sich längst in Forschungslabore verwandelt hatten.

Die Italiener sind begeistert von seinen magischen Bildern

Wie wird aus einer Kaulquappe ein Frosch? Aus einer Raupe ein Schmetterling? Wie schnackseln Schnecken? Und wie arbeitet die Schlupfwespe? Dies alles, was uns heute Grundschulwissen dünkt, galt es erstmals präzise zu beschreiben, selbstverständlich ohne in Konflikt zu geraten mit der himmlischen Ordnung und deren irdischen Hütern. Denn da gab es doch einiges, was so nicht in der Bibel steht. Oder nur in der Bibel der Natur.

Waldbodenstilleben, boschgrondjes, so nennt man die Bilder des Otto Marseus. Kühn lassen sie vertraute Allegorien und Mythosformeln hinter sich. Wohl gab es schon vor ihm allerlei naturgetreu gemaltes Gewimmel und Gezücht in der hohen Kunst, wie die längst zum Postkartenklassiker gewordene Schnecke aus der Dresdner Verkündigung des Francesco del Cossa oder die inzwischen ebenso gern reproduzierte Fliege vom Kölner Bartholomäus-Altar, um nur zwei Beispiele zu nennen. Doch Marseus interessiert nicht mehr der Schmetterling als Abbild der neugeborenen Seele, die Schlange als Botin des Bösen, die Mücke als Gleichnis für die Kürze des Lebens. Sondern allein die Natur als Natur. Und die Kunst als höchster Ausdruck wissenschaftlicher Erkenntnis.

Im Dialog mit einem anderen Klassiker wird der neue Anspruch deutlich: mit dem Medusenhaupt des Peter Paul Rubens von 1617/18 (die Schau zeigt die Brünner Fassung, eine weitere befindet sich in Wien). Um den abgeschlagenen Kopf der Halbgöttin – blau schon die Lippe, doch der todbringende Blick noch nicht ganz gebrochen – winden sich die Schlangen. Rubens malt die Tiere mit einer Schuppenakkuratesse, die Marseus beeindruckt haben muss, malt sie züngelnd und ringelnd, sich häutend, und schildert detailliert, wie jedem auf dem Boden verspritzten Blutstropfen der Medusa ein neues Tier entsprießt.