Sind die heutigen Rechtsnationalisten das Produkt der antiautoritären Erziehung? Sind AfD-Vordenker wie Marc Jongen oder Götz Kubitschek entlaufene Zöglinge der Frankfurter Schule von Theodor W. Adorno bis Jürgen Habermas? Haben sie die Kritische Theorie gekapert und deren Grundsatz, alles Bestehende zu hinterfragen, rechtsradikal gewendet?

Diese These vertrat in der vergangenen Woche der Publizist Yascha Mounk. Er lieferte auch eine Gebrauchsanweisung mit, wie darauf zu reagieren sei. Wenn die Neue Rechte den liberalen Demokraten Adorno wegnimmt, dann sollten die Demokraten ihnen die Liebe zum Vaterland abspenstig machen: Es müsse jetzt "Aufgabe der deutschen Pädagogik sein", folgert Mounk, "einen moderaten, freiheitsliebenden Patriotismus zu stiften".

Losgelöst von ihrem Kontext ist an Mounks Gedankenfigur einiges dran. Begriffe wie "alternativ", Konzepte wie das der "Gegenöffentlichkeit", Interventionen, Demonstrationen – was früher als links galt, riecht in Zeiten von Montagsmärschen, den Identitären und Facebook-Gruppen, die sich um Fake-News bilden, stark nach rechts außen. Umgekehrt haben auch linke Bewegungen immer wieder auf der Gegenseite geplündert. Der Sozialismus etwa entstand überhaupt erst aus der Aneignung der Kapitalismuskritik, die romantisch-reaktionäre Kreise am Ende des 18. Jahrhunderts entwickelten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erneuerten die Grünen diese Kritik, indem sie den Konservativen das Thema des Naturschutzes aus den Händen nahmen.

Geschichte steht nicht still. Man kann sich in der Tat fragen, ob die "Annahmen der Nachkriegszeit" noch helfen oder ob sie vielleicht "allzu bequem" geworden sind, wie Mounk glaubt. Mit seiner Idee, dass es heute die Rechtsnationalen seien, die alles hinterfragen, und dass ihnen das antiautoritäre Bildungsideal Tür und Tor geöffnet habe, macht es sich Mounk allerdings selbst allzu bequem.

Derlei Abgesänge auf die Kritische Theorie sind längst ein leiernder Schlager. Den Anfang machte vor fast 20 Jahren Peter Sloterdijk, der die Denktradition der Nachkriegszeit als scheinheiligen Tugendterror abtat. Ins selbe Horn blies, auch schon fünfzehn Jahre her, Bruno Latour. Dem französischen Soziologen zufolge hat sich das Hinterfragen so sehr verselbstständigt, dass es heute zum Beispiel in Form von Klimaskepsis dringend notwendiges Handeln angesichts der Erderwärmung blockiert.

Ähnlich wie Sloterdijk und Latour entstellt Mounk den Begriff der Kritik bis zur Karikatur. Das zeigt sich daran, wie er seine These von den vermeintlich antiautoritären Rechtsnationalisten belegt: "Gaukelt die ›Lügenpresse‹ ihnen vor, Al-Kaida habe Flugzeuge in das World Trade Center gesteuert, so decken sie auf, dass in Wahrheit die CIA oder der Mossad hinter den Attacken stecke." Und gleich noch ein Beispiel: "Erinnern Politiker an die Schoah", beweisen die Rechtsnationalisten umgehend, "dass es wissenschaftlich gar nicht möglich sei, Menschen in Gaskammern umzubringen".

Mounk assoziiert, womöglich versehentlich, kritisches Hinterfragen mit den Neuauflagen der alten antisemitischen Verschwörungstheorie. Das liest sich zwar herrlich salopp, ist aber in seiner unbedachten Konsequenz besonders unglücklich. Mit derselben Logik könnte man die Protokolle der Weisen von Zion für ein Dokument kritischen Denkens halten und, schlimmer noch, all jene, die den Protokollen auch dann noch glaubten, als sie als Fälschung entlarvt waren – Hitler und Rosenberg etwa –, zu Antiautoritären avant la lettre erklären.

Dieser Unfug lässt sich nur vermeiden, wenn man den fundamentalen Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und kritischem Denken im Blick behält. Verschwörungstheorien gedeihen in Umbruchzeiten, die als Krise empfunden werden, und sie blühen auf, wenn das Individuum die Gegenwart als Zumutung empfindet und sich von der Zukunft nichts erhofft. Verschwörungstheorien sind eine perverse Form der Komplexitätsreduktion, die dem Individuum Halt gibt, weil es einen Sündenbock bereitgestellt bekommt: Die Juden sind’s. Die Flüchtlinge. Die Gutmenschen.