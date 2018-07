Warum halten manche Ehen länger als andere? Die Studien sind nicht immer eindeutig, aber zahlreich. Auf der Suche nach den Erfolgsgaranten fällt eines auf: Viele Familienforscher unter den Soziologen sind sich sicher, dass religiöse Paare ein deutlich geringeres Scheidungsrisiko als Verheiratete ohne Bezug zur Kirche haben. Bei Paaren, die regelmäßig eine Messe, einen Gottesdienst besuchten, sank laut einer US-Studie das Trennungsrisiko um 50 Prozent gegenüber weniger religiösen Verheirateten.

Kölner Soziologen kamen in ihrer Untersuchung zum selben Ergebnis, wissen es aber noch um ein Detail genauer: Katholische Ehen sind noch etwas langlebiger als evangelische. Die protestantische Kirche sei, was Scheidungen betrifft, einfach liberaler, Trennungen deshalb weniger abschreckend.

Für beide Konfessionen gelte aber: Der hohe Stellenwert der Ehe, wie er in den Kirchen vermittelt wird, animiere die Paare, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben: "Je weniger man religiös orientiert ist, desto niedriger ist die Stabilität der Ehe", so die These der Kölner.

Ein Trend gilt für alle Ehen in Deutschland: Sie halten immer länger. Das hat das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Studie ermittelt: Eine 2016 geschiedene Ehe hielt im Schnitt 15 Jahre. So lange wie in keinem Jahr seit der Wiedervereinigung. Dass sich weniger Paare trennen, ist dabei nur ein Aspekt des Trends, ein zweiter: Immer mehr Ehen zerbrechen erst nach der Silberhochzeit. Auch das hebt den Schnitt.

Welche Erfolgsfaktoren helfen sonst noch, abgesehen vom regelmäßigen Weg in die Kirche?

Ökonomen aus Atlanta haben in der aufschlussreichen Untersuchung "Die Beziehung zwischen Hochzeitsausgaben und Ehe" vor allem auf das Geld geschaut. Ihre Statistik ist eindeutig: Wer die Hochzeitsvorbereitungen mit einem billigen Verlobungsring startete, dessen Ehe hielt im Schnitt länger als die Beziehung derer, die viel investierten. Lange Flitterwochen waren demnach ebenso beziehungsfördernd wie ein Familieneinkommen über 110.000 Euro. Ein paar Jahre zu warten senkt ebenfalls das Scheidungsrisiko: Wer im Alter zwischen 28 und 32 Jahren geheiratet hatte, reichte besonders selten die Scheidung ein. Warum das nun so ist, haben die Ökonomen aus Atlanta lieber nicht hinterfragt. Sie lassen nur Zahlen sprechen.