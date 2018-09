Als der neue Kommunikationsdirektor von Donald Trump mit einem vulgären Wutausbruch Schlagzeilen machte, war die aktuelle Ausgabe der ZEIT schon erschienen. Aber unsere Autorin ahnte schon, was mit seiner Nominierung auf das Weiße Haus zukommt. Lesen Sie ihr Porträt eines Mannes, über den noch viel gesprochen werden wird.



Pressekonferenzen im Weißen Haus waren bis vor sechs Monaten Routine: Die jeweiligen Sprecher trugen vor, was der Amtsinhaber der Öffentlichkeit vermitteln wollte, Journalisten bohrten – meist vergeblich – nach brisanteren Details. In der Ära Trump sind die Versammlungen zu Wrestling-Episoden geraten, TV-Unterhaltung zur besten Sendezeit.

An Trumps erstem Tag als Präsident behauptete sein Pressemann Sean Spicer, nie zuvor habe es so viele Zuschauer bei einer Amtseinführung gegeben wie bei der von Trump – obwohl Fotos das Gegenteil belegten. Es folgte der Tag, an dem er Konzentrationslager als "holocaust centers" bezeichnete, und der Abend, als er sich zwischen Hecken versteckte, um Fragen nach der Entlassung des FBI-Chefs James Comey zu entgehen. Am Freitag vergangener Woche trat Spicer zurück. Angeblich, weil Trump einen vollkommen inkompetenten Mann zu seinem Boss berufen hatte: Anthony Scaramucci, Gründer einer Investmentfirma und wie Trump ebenfalls New Yorker.

Alle, die dachten, sie hätten die absurdesten Szenen im Weißen Haus bereits gesehen, belehrte der frisch ernannte Kommunikationsdirektor prompt eines Besseren: Mit dem blendenden Showbiz-Lächeln, für das er berüchtigt ist, schwang sich Scaramucci auf das Podium und erklärte unter dem Emblem der Vereinigten Staaten: "Ich liebe den Präsidenten." Die Amerikaner liebten den Präsidenten ebenfalls, sagte Scaramucci dann und bemühte einen Vergleich aus seiner Finanzwelt: Nur von der Presse werde Trump mit einem Abschlag gehandelt, den er, Scaramucci, nun beseitigen wolle. Zum Abschied warf er den Journalisten eine Kusshand zu.

Der Auftritt hat Saramuccis Kritiker nicht überzeugt. Der 52-Jährige bringe keinerlei Erfahrung für den Job mit, sagen die einen. Die anderen werfen ihm seine Biografie als Wall-Street-Banker und Spekulant vor. Sogar das Wirtschaftsmagazin Forbes, sonst für seine wohlwollenden Porträts erfolgreicher Investoren bekannt, ließ sich zu der Formulierung hinreißen, das Weiße Haus sei bald vollständig von der Wall Street übernommen.

Dass es Scaramucci an Erfahrung mangelt, stimmt nicht. Er hat in den vergangenen 30 Jahren nichts anderes getan, als sich zu vermarkten – als genialen Finanzmann. Das ist ihm auch gelungen, obwohl es zunächst gar nicht danach aussah: Als Scaramucci nach seinem Jurastudium bei der Investmentbank Goldman Sachs anheuerte, wurde er binnen eines Jahres gefeuert. Er sei kein Investmentgenie, räumte er selbst einmal ein. Nach der Niederlage kam die Einsicht, dass seine Stärke eher der Umgang mit Menschen als der mit Geld ist. Goldman holte ihn zurück – als Vertriebsmann in der Vermögensverwaltung. Von da an ging es bergauf.

Scaramuccis nächste Kündigung war freiwillig: Er machte sich selbstständig. In den Medien wird er gerne als Hedgefonds-Manager bezeichnet. Das treffe es aber nicht, sagt Sandra Navidi, Gründerin der Investmentfirma Beyond Global, die Scaramucci gut kennt. "Er ist ein Verkäufer, das ist sein Job – nicht das Anlegen von Kapital." Navidi hat kürzlich ein Buch darüber geschrieben, wie die Finanzeliten über ihre Netzwerke die Welt regieren. Scaramucci sei ein perfektes Beispiel dafür: "Viele tun ihn als Schwätzer ab, aber damit unterschätzen sie seine Intelligenz und seine Fähigkeit, strategisch zu denken." Scaramuccis Unternehmen SkyBridge verwaltete immerhin fast zwölf Milliarden Dollar, bevor er es kürzlich an ein chinesisches Konglomerat verkaufte.

SkyBridge begann ursprünglich als eine Art Wagniskapitalgeber für Hedgefonds. Scaramucci brachte weitere Investoren mit jungen Hedgefonds-Talenten zusammen und half beim Einsammeln von Kapital. Dafür erhielt er einen Anteil an dem jeweils neu gegründeten Fonds. Das erklärt auch seinen Spitznamen: "the Mooch", der Schnorrer – was jenseits der Wall Street allerdings den liebevollen Beiklang vermissen lässt.

Die Finanzkrise bot Scaramucci eine einmalige Gelegenheit: Er konnte der gestrauchelten Großbank Citigroup einen Teil ihres Fondsgeschäfts abkaufen, in dem vier Milliarden Dollar an Anlegerkapital verwaltet wurden. Seine Firma sei wie der "Kanarienvogel, der den Elefanten verschlingt", erklärte Scaramucci den Deal damals. Hedgefonds gelten wegen ihres hohen Verlustrisikos als Anlageform für Reiche, die US-Börsenaufsicht untersagt die direkte Werbung und macht es schwer, solche Fonds weithin zu vermarkten. Scaramuccis Idee war es, trotzdem Anteile an die Schicht derer zu verkaufen, die wohlhabend, aber nicht ganz reich sind. "Nehmen wir einen Zahnarzt mit einer Million Dollar Vermögen, der 50.000 Dollar anlegen will – das kann er bei uns tun", sagte er einmal. Und weil Scaramucci keine Prospekte drucken durfte, wurde der Mann sein eigenes wandelndes Werbebanner. Seine Partys beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos sind – je nachdem, wen man fragt – legendär oder berüchtigt. Eine Weinprobe mit edlen französischen Rotweinen etwa geriet zum "Saufgelage", wie ein Journalist schrieb.