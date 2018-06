Stefan Schmitt, 40, ist stellvertretender Ressortleiter ZEIT-Wissen

Der erste und einzige Kontakt mit jenem katholischen Pastor, zu dessen Schäfchen ich offenbar gezählt hatte, war ein Brief: Bedauern über meinen Kirchenaustritt – ob ich mir das nicht noch einmal überlegen wolle? Nun gab es da nichts mehr zu überlegen, lag der innere Abschied von Mater Ecclesia (und von Religion im Allgemeinen) doch Jahre zurück.

Ich war sozusagen schon als Kirchen- Karteileiche nach Hamburg gezogen. Geboren bin ich im katholischen Rheinland, war früher Messdiener, ein Katholik aus Gewohnheit. Ich gehöre nicht zu denen, die sich aus Protest oder unter Tränen von ihrer Kirche emanzipierten. Ich bin einfach nicht religiös, glaube an keine Götter und habe auch keine Beziehung zur Lehre der Kirche. Mit gehöriger Verspätung habe ich daraus irgendwann die Konsequenz gezogen: ein einseitiges Formular beim Hamburger Standesamt ausgefüllt, mich ausgewiesen, 31 Euro Bearbeitungsgebühr gezahlt, fertig.

Der zuständigen Kirchengemeinde muss das Amt eine Nachricht geschickt haben, daher der Brief des Pastors. Sein Schreiben las sich so, als sei es mit anderer Adresse und Anrede schon an viele Empfänger versandt worden. Aber der Ton war freundlich, und so habe ich ihm – hoffentlich ebenso freundlich – geantwortet: Nein, danke.

Dabei blieb es. Auch zu den üblichen biografischen Anlässen (Hochzeit, Geburt der Kinder) verspürte ich kein Bedürfnis nach Rückkehr in die Kirche. Ich kann wenig anfangen mit dem Sicher-ist-sicher-Klischee, dass man in meiner Generation angeblich zwar nicht unbedingt glaube, aber dann doch die Kinder taufen lasse.

Nun wird also über eine Stagnation der Kirchenaustritte berichtet, gar über eine Trendwende hin zu wachsenden Mitgliederzahlen gemutmaßt. Schön für die Kirchen. Was aber sagt diese Statistik aus? Sie erfasst nur, wer Mitglied ist, man könnte auch sagen: wer bislang nicht ausgetreten ist. Unmöglich, aus diesen Zahlen zu schließen, wie groß die Teilmenge derer ist, die auch glauben.