Sex im Park, Sex auf einem Alsterdampfer, Sex auf einem Baugerüst. Das ist ungehörig, man macht so was nicht, und dennoch ist es passiert, hier in Hamburg. Was ist aus den guten, alten Klischees geworden? Hanseatentum, Ehrgefühl, Triebverzicht. Zählt das alles nicht mehr?

Das Dampfer-Pärchen war betrunken, das kommt vor. Alsterfahrten sind, wenn man ehrlich ist, nicht so wahnsinnig interessant. Noch ein Schwan, noch eine Jolle, noch eine Villa mit Anleger. Nicht jeder geht mit Langeweile angemessen um. Den Leuten vom Baugerüst war vielleicht die Wohnung zu klein oder die Luft zu stickig – mit Exhibitionismus hatte das unter Umständen gar nichts zu tun.

Und die Polizisten, die sich auf dem Gelände ihrer Unterkunft im Umland, sagen wir mal: entspannt haben, das war im Vorfeld von G20, die waren enorm unter Druck. Da darf man ruhig mal ein Auge zudrücken. Oder zwei. Ja, lieber zwei.

Letztlich geht es um Stressreduktion. Gipfeltreffen, Tourismus, Sanierung/Gentrifizierung – das sind Formen des verwalteten Lebens. Da zeigt der Kapitalismus den Leuten, wo der Hammer hängt. Manche fahren dann einfach aus der Haut beziehungsweise der Garderobe.