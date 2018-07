Einmal im Jahr, am Tag der offenen Tür, zeigt sich die Porzellanmanufaktur Meissen noch von ihrer schönsten Seite. Dann stehen die Besucher schon Stunden vor der Öffnung Schlange. Dann fahren Tausende in diese Stadt an der Elbe, mit nur einem Ziel: Meissen zu sehen, die Marke mit dem Doppel-S, mit dem teuren Porzellan, mit dem Zwiebelmuster. Meissen, sieht man dann, kann immer noch eine schillernde Sache sein. Ein über 300 Jahre altes Versprechen. Tradition, Kunst, Handwerk. Leidenschaft.

Dabei steht es gar nicht gut um dieses Unternehmen, das bis heute im Besitz des Freistaats Sachsen ist und mit dem so viele große Namen verknüpft sind. Namen von Königen vergangener Zeiten. Und schillernden Persönlichkeiten unserer Tage.

Die Bilanz der Manufaktur ist schlecht, seit Jahren schon. Im letzten veröffentlichten Geschäftsbericht für 2015 steht ein Minus von mehr als zwölf Millionen Euro. Dass der Betrieb schwarze Zahlen schreiben könnte – das ist auch in den kommenden Jahren unwahrscheinlich. Bis Ende 2017 muss die Manufaktur nun auch noch hohe Kredite an ihren Eigentümer, den Freistaat Sachsen, zurückzahlen, insgesamt etwa 17 Millionen Euro. Ein ganzes Geschäftsmodell ist weitgehend gescheitert. Dies ist eine Geschichte von viel zerschlagenem Porzellan.

Am Beispiel der Porzellanmanufaktur sieht man, welche Probleme entstehen können, wenn der Staat sich als Unternehmer versucht, als Trendsetter sogar. Wenn zu viele, die einmal mächtig waren, mitreden wollen. Man sieht auch, was passiert, wenn ein Produkt, das über Jahrhunderte ein Luxusgut war; eines, mit dem man sich schmückte – aus der Mode gerät. Und daraus dann die falschen Schlüsse gezogen werden.

Dass die Manufaktur leidet, auch das kann man am Tag der offenen Tür sehen. An den Tischen mit Sonderangeboten nämlich. In einem Shop, am Ende des Rundgangs durch die Werkstätten, gibt es die dicksten Rabatte. Bis zu 80 Prozent auf Altlasten. Auf Kissen, Schals und Krawatten, bestickt mit chinesischen Drachen und gekreuzten Schwertern. Man fragt sich erst einmal: Kissen? Schals? Krawatten? Was hat das denn mit Porzellan zu tun? Nichts, und das ist ein Teil des Problems.

In Lutz Richters Wohnung in Radebeul steht alles voller Porzellan. Gegessen wird von Zwiebelmuster, natürlich. Fast sein ganzes Berufsleben hat Richter, 63 Jahre alt, in der Manufaktur verbracht, in der "Manu". Er fing als Malerei-Lehrling an und arbeitete sich zum Leiter der Abteilung hoch, später sogar noch zum Mitgeschäftsführer. Nun ist er pensioniert. Und ernüchtert.

In der DDR, sagt Richter, habe es eine klare Strategie gegeben. "Porzellan war ein ausgezeichneter Devisenbringer", deswegen sei es massenweise in die Bundesrepublik exportiert worden. Und deswegen war die Manufaktur wichtig, deswegen wurde viel produziert. "Allein in meinem Jahrgang waren 30 Lehrlinge. In der Malerei waren zeitweise 600 Leute beschäftigt", sagt Richter. In fast jeder Familie in der Meißner Region gab es zu DDR-Zeiten jemanden, der in der Manu angestellt war.

Dann kam die politische Wende, und nach 1989, so erzählt es Richter, und so ist es auch wahr, übernahm bei Meissen einer die Verantwortung, den in Sachsen heute jeder kennt: Kurt Biedenkopf. Der neue Ministerpräsident persönlich kümmerte sich Anfang der Neunziger darum, dass der DDR-Staatsbetrieb von der Treuhand nicht privatisiert – sondern dem Freistaat Sachsen übertragen wurde. Biedenkopf wurde Chef des Aufsichtsrats. Der Sächsischen Zeitung sagte er einmal: Es sei ein schönes Gefühl gewesen, Teil einer Tradition seit 1710 zu werden.

Das war also, so ungefähr, Biedenkopfs Selbstverständnis.

Wer verstehen will, wie Biedenkopf, Spitzname König Kurt, in die Manufaktur hineinwirkte, der muss wissen, dass dieses Haus mit Königen Erfahrung hat. Die Geschichte der Manufaktur begann mit August dem Starken. Der wollte den Apotheker Johann Friedrich Böttger einst Gold herstellen lassen. Gold schuf Böttger nicht, Porzellan aber schon. Ein Erfolgsprodukt für die nächsten Jahrhunderte.