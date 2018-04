Radfahrer in Hamburg werden auf harte Proben gestellt. Und manchmal müssen sie auch sehr staunen. Fährt man etwa den Graumannsweg von der Alster in Richtung Kuhmühlenteich, wird dieser erstens zur Einbahnstraße, was nicht weiter ungewöhnlich wäre – wäre nicht zweitens in der entgegengesetzten Richtung links ein Radfahrstreifen markiert. Und nur dort. Während einem also auf diesem "Geisterfahrerstreifen" die Radler fröhlich entgegenbrettern, müssen Biker, die in der "richtigen" Richtung unterwegs sind, sich die enge, unmarkierte Fahrbahn mit den Autofahrern teilen – ein unwohles Gefühl.

Was ist hier los? Will man Radfahrer so an scheinbare Absurditäten im Straßenverkehr gewöhnen? Oder gibt es im Graumannsweg für jede Straßenseite einen anderen Zuständigen – der eine liebt Radfahrer sehr, der andere mag es gar nicht, dass ihm beim behänden Einparken ständig diese Lästlinge gegen die Seitentüren knallen? Tatsächlich ist der Bezirk Hamburg-Nord für beide Straßenseiten zuständig. Es gehe im Graumannsweg nicht darum, "gegen den Kfz-Richtungsverkehr radelnde Radfahrer zu privilegieren", sagt Sprecher Jan-Peter Uentz-Kahn. Nein, hier sei das Fahren gegen die Fahrtrichtung für Radfahrer freigegeben, wie häufig in Hamburg. Aber der gegen die Fahrtrichtung der Autofahrer fahrende Radler benötige einen "Schutzraum".

"Das ist eine sehr seltene Anordnung", sagt Dirk Lau vom ADFC Hamburg. Da der Graumannsweg keine verkehrsberuhigte Straße ist, sondern hier Tempo 50 – "also in Hamburg 60 bis 70 km/h" – erlaubt ist, sei der Radfahrstreifen offenbar nötig geworden, so Lau. Aber, unwohles Gefühl hin oder her: Die Radfahrer, die in der "richtigen" Richtung zusammen mit den Autos unterwegs seien, würden nach Beobachtung des ADFC "nicht belästigt oder gefährdet". Anders dagegen die scheinbar bevorzugten Radler aus der Gegenrichtung: Beim Überholen der "richtig fahrenden" Biker gerieten Autofahrer nämlich immer wieder auf den Schutzstreifen und rasten den Radfahrern auf Kollisionskurs entgegen. "Von den Kampfparkern auf dem Radfahrstreifen ganz zu schweigen", sagt Lau. Er fordert bessere Aufklärung und mehr Kontrollen. Eine wirkliche Verbesserung der Sicherheit könne die Einführung von Tempo 30 bringen. "Allerdings", so Lau, "stellen Senat und Verkehrsbehörde in Hamburg die heilige Kuh 'Kfz-Verkehrsfluss' immer noch über die Gesundheit der Menschen."