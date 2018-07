Erzherzog Ferdinand II. war besessen von Kunst und Kultur seiner Zeit. Der Renaissancefürst sammelte manisch Rüstungen, Schmuck, Bücher und allerlei Nippes. Doch er wollte noch mehr: Glasbläser aus Murano holte der Tiroler Landesfürst für eine beträchtliche Summe in den Sommermonaten zu sich. Sie sollten in der Zeit nur für ihn arbeiten. Was Ferdinand (1529–1595) zusammentrug, war nicht nur für sein Amüsement gedacht, er wollte es herzeigen. Schloss Ambras, die Burg auf einer Anhöhe im Süden Innsbrucks, ließ er zu einem einzigartigen Ort umbauen, zu einem Museum mitten in den Alpen, das schon zu seinen Lebzeiten besichtigt werden konnte. Es ist damit wohl das älteste Museum der Welt.

Nun widmet sich eine Ausstellung auf ebendiesem Schloss seinem Gründer – es ist die erste überhaupt zu seiner Person. Die Idee dazu kam vom früheren tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg. Für die Schau arbeiteten das Kunsthistorische Museum, zu dem Schloss Ambras gehört, und die Tschechische Akademie der Wissenschaften zusammen. Der Katalog wurde von Autoren aus beiden Ländern geschrieben, und ab Herbst ist die Ausstellung in Prag zu sehen.

Trotz seiner Verdienste um die Kunst ist Ferdinand heute einer der unbekannten Habsburger. Sein politisches Vermächtnis ist weithin vergessen. Vielleicht war seine Zeit, die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, zu friedlich, um als Staatenlenker in die Geschichte einzugehen.

Ferdinand wuchs in Innsbruck auf und war dann zwanzig Jahre lang Statthalter in Prag. Sein Vater, Kaiser Ferdinand I., übertrug ihm zwischenzeitlich die Führung eines Feldzugs gegen die Osmanen und vermachte ihm schließlich die Herrschaft über Tirol und die Vorlande. Ferdinand hatte bereits in Böhmen die Bürgerliche Philippine Welser geheiratet. Der Vater erkannte die Ehe zwar an, verlangte aber Stillschweigen darüber. Ihre Kinder schieden aus der Thronfolge aus. Ferdinand übertrug seiner Frau Schloss Ambras, eine mittelalterliche Burg, die er, nach seinen Plänen, zu einem Renaissanceschloss umbauen ließ.

Er ließ den beeindruckenden Spanischen Saal errichten, ein Ballspielhaus und ein Hochschloss, das mit seinen vier Geschossen als herrschaftliches Wohngebäude dienen sollte. Dazu kamen Rüstkammern sowie eine Kunst- und Wunderkammer für seine Sammlungen. In deren Mittelpunkt standen Symbole des Heldentums – Tapferkeit im Kampf, ritterlicher Habitus und pompöse Großzügigkeit. Er habe eine "kriegerische Melancholie" gehabt, schrieb der britische Autor Simon Winder einmal über Ferdinand.

Die Besucher wurden durch die großen Kammern geführt, in denen die Rüstungen von Königen und Feldherren standen, konnten die Türkenkammer betreten, in der die Waffen der Osmanen ausgestellt waren, und Kuriositäten bestaunen.

Selbst ein Buch über seine Sammlung ließ der Erzherzog erstellen. Die Armamentarium Heroicum (Ambraßische Heldenkammer) von Jakob Schrenck von Notzing von 1601 ist der erste Ausstellungskatalog der Kunstgeschichte.

Wer heute die Räume betritt, fühlt sich nicht nur wegen der historischen Exponate wie auf einer Zeitreise. Die wertvollen Rüstungen sind weder durch eine Klimabox noch durch ein Glas geschützt, sondern in Kästen aus Zirbenholz aufgestellt, in denen bereits im 16. Jahrhundert die Rüstungen der ranghöchsten Heldengestalten präsentiert wurden. Auf Schloss Ambras ist die Ausstellung selbst eine Ausstellung.

Dass das Haus noch den Charakter der Renaissance beibehalten hat, ist ein Glücksfall. Nach dem Tod Ferdinands war Schloss Ambras nie wieder Residenz. Es wurde von Verwesern verwaltet, die Sammlung konnte zwar besichtigt werden, doch das Haus verfiel über die Jahrhunderte – Umbauten oder Renovierungsarbeiten wurden keine durchgeführt.