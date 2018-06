Über seinen Großvater staunte die Welt, sein Vater verschliss sich in Auseinandersetzungen um seine Herrschaft und starb früh. Als Nachfolger auf dem Thron kam er nicht infrage – er war ja noch ein Kind. An seiner Stelle stritten sich Reihen von Bewerbern um das Amt. Ihm blieben ein Herzogtum und das Anrecht auf ein reiches Erbe im tiefen Süden. Das hatte allerdings ein skrupelloser Konkurrent im Interesse und mit Billigung der Kurie an sich gerissen.



Also brach er auf, um sein Erbland zurückzuerobern. Sein Heer war nicht sonderlich groß, es schmolz dahin, als sich nach der Winterruhe einige seiner Unterstützer von ihm trennten und nach Hause marschierten. Zwar stieß er in den Städten, die sich seinem Haus und seiner Sache verbunden fühlten, auf Strohfeuerbegeisterung, er gewann auch einige Truppen hinzu, doch die ganze Unternehmung litt unter Geldmangel und schlechter strategischer Führung. In der Entscheidungsschlacht, die nach einem Ort benannt wurde, an dem sie gar nicht stattfand, unterlag er nach erbittertem Kampf. Seine Truppen waren in die Fallen der gerissenen Gegner getappt. Auf der Flucht wurde er von einem habgierigen Adeligen gefangen genommen und seinem Feind ausgeliefert. Obwohl er als Kriegsgefangener eigentlich nicht vor Gericht gestellt werden durfte, inszenierte der Sieger einen Schauprozess gegen ihn und seine Getreuen wegen Hochverrats.

Die Kurie protestierte weder gegen den Rechtsbruch noch gegen die Todesurteile. So wurde der Letzte einer glanzvollen Dynastie öffentlich hingerichtet. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 30:

Kerry Fox, geb. 1966 in Wellington, Neuseeland, gelang mit der Rolle der Schriftstellerin Janet Frame in "Ein Engel an meiner Tafel" 1990 der internationale Durchbruch. Mit "Intimacy" holte Fox 2001 auf der Berlinale den Silbernen Bären. Als Anwältin am UN-Tribunal gegen Kriegsverbrechen in Den Haag überzeugte sie 2009 in Hans-Christian Schmids Drama "Sturm"